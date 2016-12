BMW X6, il crossover inarrestabile

09:00 - Arriva in Italia la seconda generazione di BMW X6, il maestoso Suv/coupé che Tgcom24 ha provato tra le colline pistoiesi nella versione xDrive30D. Ovvero con solidissimo motore 3.0 biturbo diesel con trazione 4x4. Silenziosissima, molto reattiva, la nuova BMW X6 esalta il piacere di guida in ogni circostanza e non mette mai in difficoltà il guidatore anche più inesperto, esprimendo lʼeccellenza nel segmento dei crossover. Un giro lʼabbiamo poi fatto anche con la versione top xDrive M50D, con specifiche BMW M e motore da 380 CV con tre turbocompressori, e qui sembra di viaggiare a bordo di unʼastronave.

Ma partiamo dal look, che svela una linea nuova e leggermente più bassa, più marcata sulla ruota posteriore, per regalare una superiore sensazione di potenza. La carrozzeria ‒ allungata di 3 cm rispetto alla prima serie ‒ presenta di serie i proiettori bixeno, i cerchi in lega da 19 pollici, il portellone ad apertura automatica che apre su un grande vano bagagli da 580 litri. Ma la novità estetica più rilevante riguarda i deflettori laterali integrati nei passaruota anteriori (Air Curtain) e gli Air Breather ricavati nelle fiancate, entrambi con funzione aerodinamica. Nuovi gruppi ottici a Led arricchiscono la parte posteriore, come anche due inedite tinte di carrozzeria ad effetto brillante: sparkling storm e flamencorot, che si aggiungono alle due tinte pastello e 9 metallizzate.

Gli interni della BMW X6 seconda generazione sono stati cambiati in modo ancora più sostanzioso. Adesso i rivestimenti in pelle sono di serie, come lo sono del resto il climatizzatore automatico bizona e il nuovo Control Display a centro plancia, davvero stupendo e di una funzionalità straripante. Disegnati in esclusiva per la X6 sono il volante sportivo in pelle con paddles per il cambio e i poggia-ginocchia nella zona della consolle. Il pacchetto di sicurezza Driving Assistant accoglie tutte le più evolute dotazioni di protezione dei passeggeri e optional è pure il visore notturno a infrarossi (Night Vision) per migliorare la visibilità col buio e riconoscere di notte pedoni, bici e oggetti. Tre gli allestimenti disponibili: base, Extravagance che punta su comfort e raffinatezza e MSport che sottolinea invece gli aspetti più sportivi della vettura.

Andiamo ora a scoprirla su strada. Guidata in montagna, scatta anche in salita, ha un buono spunto, una progressione favolosa, non teme pendenze per esprimere le stesse performance che potrebbe sui rettilinei. La “nostra” versione 3.000 a gasolio sarà anche piccola per la gamma X6, ma in realtà il poderoso 6 cilindri da 258 CV sfrutta tutto il meglio del gruppo moto-propulsore: il doppio turbocompressore per sviluppare dinamicità a qualsiasi regime, la trazione integrale per esprimere la stessa in salita, il cambio automatico per il miglior adattamento della marcia alla strada. Il peggio della prova è che abbiamo trovato tantissima nebbia, ma i nuovi fari illuminano molto meglio che in passato e, pur con tutte le cautele del caso, la sensazione di sicurezza cresce. Poco da dire sul tratto in autostrada: il crossover BMW vola!

La gamma della nuova BMW X6, oltre alla versione xDrive 30d e xDrive M50d, si compone anche di un altro diesel di mezzo ‒ 40d da 313 CV ‒ e di due motorizzazioni a benzina da 306 e 450 CV. Ma il top è la versione X6 M con motore V8 4.4 da 575 CV. La BMW xDrive 30d ha prezzi che partono da 70.890 euro, la versione M50d ne costa 100.000.