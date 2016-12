BMW Serie 7, ammiraglia sublime

La sesta generazione di BMW Serie 7 sarà nelle concessionarie italiane dal 24 ottobre. Prezzi a partire da 88.800 euro . Possono sembrare tanti per una macchina, se di macchina si può parlare a proposito della berlina ammiraglia BMW, da decenni lʼespressione più sportiva della clientela business. E questa generazione non fa eccezione, perché la nuova Serie 7 è unʼastronave con quattro ruote , della quale non si sa se siano superiori le dotazioni di lusso o quelle tecnologiche.

Lʼammiraglia bavarese potrebbe uscire dal garage di casa da sola e andarsene sempre da sola verso una metà pre-impostata, grazie a un radar frontale e 4 sensori radar laterali e posteriori che consentono una guida semi-automatica. Già la chiave è un concentrato di tecnologie , sembra un telefonino vecchio stampo (ricordate lo star-tac?), e col suo display touch gestisce una molteplicità di funzioni, parcheggio incluso. Saliti a bordo, la portiera si chiude da sola dopo averla accostata, e lʼauto "si prepara" per il viaggio: il sedile si riscalda o si raffredda, scattano tutte le regolazioni elettroniche millimetriche salvate in precedenza e il motore si avvia, regolando lʼassetto magari, visto che lʼaltezza da terra può essere alzata di 20 mm o abbassata di 10 mm .

E il guidatore direte voi? Si gode il viaggio, confortevole oltre ogni immaginazione. BMW ha pure abbinato alla trazione integrale xDrive il sistema di sterzo attivo integrale, cioè con 4 ruote sterzanti per migliorare la precisione delle traiettorie e la stabilità. Grazie al tasto Adaptive, la nostra Serie 7 ha sensori che "leggono" la strada e ottimizzano sempre lʼassetto. Comfort supremo, cui si aggiunge quello visivo dei fari al laser, che hanno una profondità fino a 600 metri! Ma lo stupore non finisce mai: per la prima volta al mondo, BMW ha montato una telecamera termica sulla parte finale del bracciolo anteriore, che individua i movimenti della mano destra del guidatore e li prevede. Ad esempio, se si fa il gesto di ruotare una manopola, la telecamera invierà un comando alla radio per alzare il volume.