BMW Serie 2 Cabrio, lʼauto per il sole

09:00 - Più che riuscito! Il passaggio di grado dalla Serie 1 Cabrio alla nuova, inedita BMW Serie 2 Cabrio è radicale. Per personalità del modello, per dinamicità, per spessore dei contenuti (soprattutto quelli multimediali interni), per lʼinnovazione di alcune motorizzazioni. Come la 3 cilindri benzina della BMW 218i Cabrio, che Tgcom24 ha provato questa settimana. Brillante coi suoi 136 CV ma super efficiente, capace di consumare 5 litri e mezzo di benzina per fare 100 km nel ciclo misto e di limitare allʼosso le emissioni di CO2.

Auto sviluppata ex novo, indipendente dalla Serie 2 Coupé, la BMW Serie 2 Cabrio ha fianchi muscolosi, con una decisa nervatura laterale e passaruota posteriori che fanno intendere come questa vettura abbia la trazione posteriore, una sorta di asso nella manica per un’auto scoperta. Gli sbalzi corti, il cofano allungato, le carreggiate ampie denotano tutto il carattere della cabrio tedesca, lunga più di 4,4 metri e con un passo di quasi 2,7 metri, per un abitacolo spazioso e confortevole per 4 passeggeri. Un’auto da godere al sole, che non rinuncia però alla versatilità e lo dimostra il bagagliaio da 335 litri (a capote chiusa), 30 litri in più del modello di cui prende il posto, e con lo schienale del divanetto posteriore ribaltabile azionando una leva nel bagagliaio.

Uno degli elementi distintivi della Serie 2 Cabrio è la capote in tessuto ad azionamento elettrico, che offre il massimo comfort acustico grazie allo speciale isolamento fornito dagli strati di tessuto. Grazie alla posizione di seduta tipica di una BMW e alla capote dall’ampia apertura, lʼesperienza di guida a cielo aperto è davvero insuperata. Si avverte il vento, ma solo laterale e non davanti, ma è un azzardo, perché anche se le giornate sono assolate, la stagione è ancora fredda per guidare a capote abbassata tra i tornanti del lago da Lugano a Porlezza e poi attraversare la valle fino a Menaggio. Meglio chiuderla, operazione fattibile anche in marcia fino ai 50 km/h, basta premere un pulsante e attendere una ventina di secondi. La silenziosità è sorprendente, sarà anche la velocità contenuta, ma la sensazione è che questa capote sia davvero rivoluzionaria.

Ci concentriamo allora sulla consolle centrale, per apprezzare le superfici nero lucido nella zona dei comandi radio e clima (automatico), mentre le bocchette di aerazione hanno cornici cromate. Finezze sconosciute alla Serie 1 Cabrio, segno che questo nuovo modello è stato concepito da BMW per un cambio di mentalità: deve incarnare lo spirito del brand fin dallʼentry level, perché una cabriolet 4 posti BMW deve essere unʼauto compiuta e non solo il primo livello del neofita che sogna di passare a modelli superiori. Di serie tutta la gamma ha i controlli elettronici di stabilità e trazione, più lʼActive Differential Brake sull’asse posteriore che ci aiuta tantissimo a non “perdere” la coda nelle frenate (tante!) del nostro percorso. Di serie anche il sistema di roll-bar che protegge in caso di cappottamento e 6 airbag. Il cofano anteriore ha zone di deformazione predefinite che servono a proteggere i pedoni in caso di investimento.

Netto passaggio di grado anche per lʼequipaggiamento hi-tech interno. Il vivavoce per il telefono è ormai un must, come lʼimpianto radio con interfaccia audio USB, ma il plus è il sistema iDrive con Control Display flatscreen per gestire le funzioni di bordo. Lʼoptional di pregio è il rivestimento in pelle con tecnologia SunReflective per non surriscaldare troppo i sedili in estate. La Serie 2 Cabrio è poi la prima BMW con la possibilità di aggiornare i dati di navigazione “over the air”, grazie alla carta SIM integrata nella vettura.

La gamma motori, al momento, si articola su 5 proposte. A gasolio cʼè solo la 220d con doppio turbocompressore da 190 CV, a benzina ci sono la 220i da 184 CV, la 228i da 245 CV e la M235i con motore 6 cilindri da 326 CV, che costa 53.300 euro. La più piccola è anche la più interessante per rapporto qualità/prezzo: BMW 218i Cabrio ha motore 3 cilindri di cilindrata 1.5 e buona potenza di 136 CV, con una discreta coppia massima di 220 Nm a soli 1.250 giri, regime nientʼaffatto scontato per un benzina. A richiesta è pure disponibile il cambio Steptronic a 8 rapporti in alternativa al manuale a 6 marce. Come tutte, anche questa è offerta in 5 allestimenti: base, Advantage, Luxury Line, Sport Line e M Sport, ognuna con un proprio design esterno ed equipaggiamenti esclusivi. I prezzi della BMW 218i Cabrio vanno da 35 a 39 mila euro.