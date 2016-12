6 giugno 2016 10:00 Audi rinnova la A3 nel segno dellʼhi-tech Comfort e dolcezza di marcia degni dellʼA4

Una serie di ritocchi che, nel complesso, non cambiano gli elementi stilistici consolidati di Audi A3, ma il restyling del modello lanciato 4 anni fa si era reso necessario per confermare lʼappeal dellʼauto dopo aver conquistato negli anni quasi 300 mila italiani. Tgcom24 è andata a Monaco di Baviera a provare la nuova gamma Audi A3, mettendosi al volante della 5 porte Sportback 2.0 TDI Sport da 150 CV e della berlina 4 porte con motore 2.0 turbo benzina S line, che ha lʼassetto ribassato di 25 mm (ma al momento non è disponibile in Italia).

Stilisticamente la nuova Audi A3 Sportback pone lʼaccento su un design più sportivo, ma quel che emerge è il sostanzioso upgrade dei contenuti hi-tech di bordo. Spiccano il sistema di chiamata dʼemergenza automatica, che interviene in caso dʼincidente o se lʼautista ha un malore, la frenata automatica, e la carta SIM integrata nel sistema Audi Connect. La nuova A3 accresce il proprio valore aggiunto con dotazioni prima optional e ora standard. Già allʼesterno rivela gli innovativi fari allo Xeno di serie, il nuovo design del paraurti anteriore e posteriore e i cerchi in lega di alluminio da 17 pollici sulla versione Sport. Di serie pure i retrovisori esterni riscaldabili, regolabili e ripiegabili elettricamente. Ottimo il bagagliaio, che offre minimo 380 litri di capacità.

Ma andiamo alla prova, dove la nostra berlina 5 porte si dimostra veloce e brillante in ogni fondamentale. Il motore due litri a gasolio dʼaltronde è di grande affidabilità, non è affatto nuovo in casa Audi e rivela una progressione impressionante, vivace ai bassi regimi e corposo, rotondo agli alti. La carrozzeria 5 porte è tutto sommato leggera, nonostante i 4,3 metri di lunghezza, e scatta rapida da ferma e non da meno sono le riprese ad andature già buone, quando sembra che voli proprio. Il tutto con facilità, perché lʼauto è confortevole, sembra di stare su unʼAudi A4 più che su una A3.

Lʼimpressione è confermata anche dagli interni, ché la nostra versione Sport è ben equipaggiata. Bellissimo lʼAudi Virtual Cockpit che sdoppia, secondo le nostre esigenze, il flusso di informazioni sullo schermo da oltre 12 pollici, e per farlo basta premere il tasto View sul volante multifunzionale (rivestito in pelle). Col restyling Audi porta al debutto nel segmento C premium il sistema di Assistente al Traffico, che funziona in simbiosi con l’Adaptive Cruise Control (ACC). Non solo mantiene la distanza di sicurezza, ma se combinato con il cambio S tronic, riavvia il motore automaticamente dopo un breve arresto. In caso di traffico intenso fino a 65 km/h, l’assistente al traffico esegue anche le operazioni di sterzata. Nuovo è poi lo schermo MMI radio a 7 pollici a scomparsa.