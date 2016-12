Audi Q7 e-tron, lʼalternativa ibrida plug-in

Tgcom24 è andata nella capitale spagnola per far la conoscenza del Suv top di gamma Audi, provando lʼinnovativa tecnologia ibrida plug-in che permette di ricaricare le batterie agli ioni di litio in soli 30 minuti, e tanto basta per percorrere 400 km. A giornata finita, ponendo la nostra Audi Q7 e-tron sotto carica nel garage di casa e con lʼordinaria presa elettrica domestica, servono 8 ore per la ricarica completa e così, al mattino, ripartire con assoluta tranquillità e silenziosità per molte centinaia di km e a emissioni zero. Non senza sportività, perché la Q7 e-tron promette una velocità massima di 225 km/h e lo scatto da 0 a 100 km/h in 6 secondi lʼabbiamo testato con dovizia e in più occasioni nelle lunghe accelerate fuori città.