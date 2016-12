Diciamo subito una cosa: è stato un peccato provare questʼauto a Roma. Cioè in città, che per quanto complicata sia non “rende” la qualità dinamica di unʼastronave potente e veloce come la Audi A6 Avant 3.0 TDI S tronic quattro .

A bordo già si nota lʼottima visibilità e la perfetta efficienza dei proiettori a LED Audi Matrix, che rendono il buio relativo. Con questi proiettori (optional), la notte si trasforma in giorno e le strade sembrano illuminate a festa, come anche le curve. Non solo, ma quando il sistema rileva lʼarrivo di altri veicoli in senso opposto, la luce della nostra Audi A6 Avant si adatta in funzione della situazione, grazie ai sensori e a una telecamera a LED dimmerabili. Completano il design degli esterni le utili barre sul tetto, le protezione laterale antiurto alle portiere in alluminio e i cerchi in alluminio fucinato 225/55 R 17. A passeggio per la capitale il motore tre litri è ridondante, 200 kW di potenza (pari a 272 CV) non sono nemmeno il massimo, perché Audi ha in casa anche un 3.0 TDI da 320 CV, ma insomma per la città servirebbe molto meno.