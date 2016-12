Lo scatto in avanti di Ford Fiesta

08:41 - Se su un’auto che già di suo è un fenomenale successo di mercato mettete un motore che si picca di essere il più efficiente al mondo, allora l’appeal del modello subirà un vertiginoso effetto moltiplicatore. Ed è esattamente questo che accade con la Ford Fiesta 1.0 EcoBoost, l’auto provata questa settimana da Tgcom24, che a dispetto degli anni, continua a conquistare clienti in tutta Europa.

Ma il look – è bene dire – resta giovanile e seducente. Consapevole di ciò, Ford ha aspettato prima di montare questo motore sulla Fiesta. Ha scelto prima la Focus e la B-Max per far conoscere al pubblico il 1.0 EcoBoost – per due anni di seguito eletto “International Engine of the Year” – e poi l’ha proposto sulla gamma della nuova Fiesta. Ma scopriamo l’architettura di questo 3 cilindri turbo benzina di 999 cc, che Ford produce a Colonia al ritmo di 200 mila unità annue. Piccola cilindrata ma bella dose di potenza – 100 CV sulla Fiesta, ma in casa Ford c’è anche un pari cilindrata da 125 CV – che alle ottime performance dinamiche aggiunge la massima efficienza, cioè consuma e inquina pochissimo. E proprio nel tris di prestazioni, costi di gestione contenuti, ampi intervalli di manutenzione, si snoda tutta la personalità della Fiesta 1.0 EcoBoost.

Nella prova sulle strade della capitale, la best-seller Ford col motore 1.0 EcoBoost ha espresso tutta la sua guidabilità, che ne hanno fatta una delle auto più amate d’Italia negli ultimi tre decenni, perfetta per l’uso metropolitano e giovanile. È una segmento B per contenuti, ma è appena più grande di una segmento A e questo ne facilita l’usabilità e la maneggevolezza. Ha meccanica e tecnologie al top del segmento B, ma si posiziona all’ingresso quanto a prezzi. Il 3 cilindri Ford ha un’erogazione fluida e lineare, dai bassi e fino agli alti regimi, e non risente più di tanto i vari stop-and-go cittadini, neanche i più bruschi, visto che sugli stradoni dell’Eur si mischiano velocità sostenute e brusche frenate al rosso. Merito del turbocompressore e dell’iniezione diretta, con iniettori a 6 fori che, da un lato, migliorano la combustione, dall’altro aumentano la coppia ai bassi regimi (170 Nm la massima già dai 1.400 giri/minuto) come fosse un turbodiesel common rail.

La Fiesta 1.0 EcoBoost è un’auto sempre reattiva, prontissima ai semafori (se osiamo, ha uno scatto bruciante) e impeccabile a velocità di crociera di 100 orari, dove dimostra anche una silenziosità inusitata per un 3 cilindri, e questo fa comfort. Proprio la guidabilità su un ampio arco di giri, senza dimenticare la leggerezza dell’auto (meno di 1.100 kg), il cambio dolcissimo e preciso negli innesti, che in frenata non obbliga a scalate repentine, e il nuovissimo servosterzo elettrico che si adatta alle condizioni di marcia, fanno della Fiesta 1.0 EcoBoost una perfetta auto cittadina. Che nel confronto con la categoria cala sul tavolo anche le ottime sospensioni e il sistema di frenata d’emergenza automatica.

Esteticamente non cambia nulla del restyling di un anno fa circa, molto ben riuscito per il look dinamico e giovanile e le migliorie apportate: griglia anteriore più imponente e che accoglie gruppi ottici con luci diurne a LED, paraurti più robusti, portellone con un bel taglio sportivo. Un lavoro importante è stato fatto per gli interni, che svelano nuovi rivestimenti in pelle per la corona del volante e uno schermo da 5 pollici a centro plancia. Le grandi novità sono però i sistemi tecnologici SYNC e MyKey: il primo attiva i sistemi multimediali con comandi vocali; il secondo permette di responsabilizzare i giovani alla guida sicura, arrivando a limitare la velocità dell’auto in caso di comportamenti sbagliati, fino ad azzerare il volume dell’audio se le cinture non sono correttamente allacciate. Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ha un prezzo di partenza di 11.750 euro per la 3 porte e 12.500 euro per la 5 porte.