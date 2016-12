08:19 - La trazione integrale su un’auto sportiva non è mai stata così semplice. D’altronde la Maserati Quattroporte S Q4 è un’ammiraglia 4 porte di lusso e deve premiare il comfort (anche di chi guida) prima ancora che la dinamicità, e questa versione offre al guidatore, sul display digitale, la visualizzazione delle differenti modalità di trazione durante il percorso e la ripartizione sulle ruote anteriori o posteriori.

Tgcom24 ha provato la nuova Quattroporte S Q4 in quella Venezia divenuta sua città d’elezione con la recente partnership con la Mostra del Cinema. Per le strade lisce e facili del Lido, ma anche nell’entroterra mestrino pieno di tratti misti, l’ammiraglia del Tridente ci ha illustrato come il tipo di trazione si modifichi automaticamente a seconda del fondo stradale. Il peso è perfettamente distribuito tra i due assali (50 e 50), ma in condizioni di marcia ordinarie il retrotreno si accolla per intero la trazione. La tenuta di strada è eccellente (e la cosa non ci sorprende), e non rinuncia alla vivacità di 400 e passa cavalli. Oltre alla trazione integrale, è innovativo anche il cambio automatico a 8 rapporti, che assicura cambiate rapide, appena 150 millisecondi in modalità Sport.

Il motore V6 di tre litri di cilindrata in effetti sviluppa 410 CV di potenza, che non sono i 530 CV della GTS ma sul terreno le impronte le lascia anche questa versione Q4. Abbiamo potuto appena assaggiare le doti di scatto e ripresa dell’auto, il Lido di Venezia è comunque area urbana, ma quei 550 Nm di coppia massima, disponibili fin dai 1.750 giri/minuto, danno chiaramente a intendere le potenzialità della berlina modenese, che dichiara un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 5 secondi e una velocità massima di 285 orari. Ha un merito importante la Maserati Quattroporte S Q4: alleggerita di circa 100 kg rispetto alla generazione precedente, ha il miglior rapporto peso/potenza della categoria, meglio della Porsche Panamera.

Più lunga (5,26 metri) e più larga della precedente serie, con un telaio tutto nuovo e un miglior Cx aerodinamico, la nuova Quattroporte riprende molti dettagli di stile delle ultime coupé e cabrio Maserati: griglia frontale molto aggressiva, linee che esprimono dinamismo, rispetto delle proporzioni e armonia delle forme. Come sempre distintivi si rivelano i tre piccoli estrattori d’aria sul parafango anteriore, mentre i terminali di scarico sono ovali anziché quadrangolari. All’interno l’auto è rifinita splendidamente: superfici morbide al tatto, plancia avvolgente e materiali pregiati come legno e pelle. Il cliente può inoltre scegliere tra la configurazione a 4 o a 5 posti. Da citare il superbo impianto audio Bowers and Wilkins con 15 altoparlanti.

Il prezzo della Maserati Quattroporte S Q4 è di 110.635 euro. Ma intorno alla Quattroporte Maserati continua a investire, nonostante i progetti di espansione della gamma con berline più piccole (Ghibli) e Suv premium (Levante). Al Salone di Francoforte, che inizia questa settimana, è annunciata la versione speciale Quattroporte Ermenegildo Zegna Limited Edition.



