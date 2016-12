Le tante virtù di Volvo V70 Polar

12:47 - Volvo Italia ha lanciato la scorsa primavera le nuove versioni Polar e Super Polar di molti suoi modelli. Versioni storiche, che vengono oggi riproposte al livello più basso della gamma, ma con contenuti che denotano l’ottimo rapporto qualità/prezzo. Tgcom24 ha provato la V70 Polar, scoprendo i tanti pregi della grande station wagon svedese e gli scarsi difetti. Attenzione però alla motorizzazione che si sceglie.

Già perché una cosa è avere sotto il cofano il motore D2 a gasolio – un 1.6 da 115 CV – e un’altra il possente D5 a 5 cilindri e 215 CV, sempre turbodiesel. Noi abbiamo percorso una via di mezzo, provando la V70 Polar col motore D4, un classico 4 cilindri 2.0 da 163 CV abbinabile sia al cambio automatico che alla trazione integrale. Un motore giusto, equilibrato per le caratteristiche del modello, forte di una coppia di ben 420 Nm disponibile già dai 1.500 giri/minuto e quindi con performance in accelerazione che non fanno “pesare” la mole. Certo le emissioni di CO2 sono più alte dei 119 g/km di quest’ultima, ma i consumi sono comunque più che buoni: 5,4 litri/100 km nel ciclo misto.

Ma veniamo alle qualità: nella Volvo V70 Polar c’è tanta roba. Altro che versione spartana con cui qualcuno crede di avere a che fare, qui c’è tutto quel che si può desiderare in un’auto di fascia alta e in più la spaziosità enorme, la funzionalità straripante di una V70, la più maestosa delle station wagon svedesi ed è tutto dire! Come mi raccontò una volta un entusiasta cliente, l’auto ha tanto spazio dentro che, quando ci si ferma in un’area di servizio, non c’è bisogno di far scendere i bambini perché si mettono da soli nel bagagliaio a giocare… Dopo tutto le Volvo Polar, quando uscirono la prima volta nell’estate del 1989 con la mitica 240 SW, lo fecero con lo slogan “Fai spazio alla vita”.



Oggi quel concetto resta, come la solidità e l’affidabilità dei modelli Volvo, doti conosciute dagli italiani proprio con le versioni Polar. Auto robuste e indistruttibili, versatili e competitive. Oggi il prezzo di lancio della Volvo V70 Polar – promozione valida fino al 30 settembre – è di 29.950 euro! Roba da togliere il fiato anche se riferito alla versione D2 con cambio manuale, mentre la nostra più corposa versione D4 con cambio Geartronic e trazione 4x4 costa 38.120 euro, un prezzo non meno eclatante (33.500 euro se si sceglie la V70 Polar D4 con cambio manuale e senza trazione integrale).

Ma vediamo su strada questa vettura. La Volvo V70 è fatta per viaggi rilassati e lunghissimi, una maratoneta che silenziosa aspetta di compiere il suo percorso incurante della classifica. Il motore a gasolio risponde bene a qualsiasi regime di marcia, è sempre fluido e consuma poco, in marcia è silenziosissimo. Viaggiarvi dentro è insomma comodo, anche per le sospensioni morbide che non avvertono alcuna asperità, a maggior ragione la nostra versione a trazione integrale.

Quanto ai contenuti, Volvo V70 Polar vanta di serie il climatizzatore automatico bizona a controllo elettronico, il City Safety che frena in automatico la vettura alle basse velocità, il DSTC che controlla elettronicamente stabilità e trazione, il freno di stazionamento elettrico, le luci diurne a LED. All’interno ha inserti in alluminio, il volante rivestito in pelle e il divano posteriore frazionato (40/20/40). Le versioni Super Polar aggiungono l’impianto Audio High Performance con schermo a colori da 7 pollici, la connessione Bluetooth con comandi vocali e il navigatore satellitare “iGo”.