Opel Cascada, fascino evergreen

09:51 - La sua presenza è scenica, il design di quelli intramontabili. Opel Cascada è la classica cabriolet di una volta: grande e con personalità, elegante e per certi versi persino sontuosa. Eppure tutto è vissuto in chiave moderna e la funzionalità di molte soluzioni adottate supera la valenza estetizzante. Una cabrio riuscita Opel Cascada, che Tgcom24 ha provato a Roma nella nuovissima motorizzazione 1.6 SIDI benzina.

La linea estremamente slanciata dà spessore alla carrozzeria di Opel Cascada, che non teme le grandi rivali tedesche dei marchi premium. Si snoda per più di 4,7 metri, mentre la larghezza è di 1,84 metri, ciò che ne fanno anche un’auto spaziosa e con un vano bagagli molto capiente (350 litri con la capote chiusa, 280 quand’è aperta). Il cofano motore è imponente e chiude armonicamente verso la calandra, raffinata nel disegno e con l’originale soluzione del logo Opel integrato nei proiettori a LED, così che arrivi subito a destinazione l’informazione che è un’Opel quella che stiamo ammirando su strada. A LED sono sia le luci diurne che i fari posteriori, mentre i fendinebbia hanno un’aggressiva forma a pinna di squalo.

La capote è in tela e pesa circa 50 kg, decisamente poco rispetto a un tetto rigido, e per un’auto della mole di Opel Cascada è una necessità mantenersi leggera. La guida a cielo aperto non è solo piacevole, ma è anche confortevole, perché la ventilazione non infastidisce mai (ma va detto che le temperature di questi giorni sono torride) e la marcia è silenziosa. Ma il lavoro più significativo è stato fatto su telaio e scocca, più rigidi grazie alla presenza di barre d’acciaio incrociate nel sottoscocca. Quanto alle sospensioni l’asse anteriore sfrutta la geometria “High Performance Strut” che Opel aveva brevettato sulla sportiva Insignia OPC e che, separando le funzioni di ammortizzatori e sterzo, ottimizza la trazione e il comportamento in curva della cabrio, migliorando di conseguenza la sicurezza.

Il nuovo 1.6 turbo della famiglia SIDI ha il merito di ottenere grandi prestazioni senza rinunciare all’efficienza. È un motore modernissimo nella gamma Opel, a iniezione diretta di benzina e capace di sviluppare 170 CV, non proprio una bazzecola su un’auto che va guidata lentamente per farla ammirare. Col suo basamento in alluminio (altro elemento di leggerezza), il 1.6 SIDI eroga una coppia estremamente fluida, accelerando da 0 a 100 km/h in meno di 10 secondi (precisamente 9,6) e con velocità di punta molto sostenute. Il cambio manuale a 6 marce è sincero e affidabile, ma una più comoda trasmissione automatica è disponibile come optional. Il tutto condito con ottimi consumi medi di 6,3 litri/100 km nel ciclo misto.

Gli interni sono l’aspetto che più suscitano il “wow” di chi la prova per la prima volta. I sedili anteriori soprattutto sono avvolgenti e morbidissimi, perfetti nell’ergonomia e riscaldabili elettricamente, mentre gli opzionali sedili in pelle sono ventilati e proteggono dal calore. Un’auto confortevole è anche più sicura. Opel Cascada ne è la prova eclatante: i due roll-bar situati dietro i sedili posteriori sopperiscono, in caso di ribaltamento, all’assenza dei montanti centrali e posteriori, mentre i montanti anteriori in acciaio sostengono il parabrezza. Sempre per la sicurezza ci sono i fari anteriori autoadattivi AFL+, la telecamera anteriore Opel Eye di seconda generazione, che riconosce i cartelli stradali in lontananza, la retrocamera di parcheggio e altri dispositivi elettrici. Grande qualità a un prezzo, chiavi in mano, di 30 mila euro.