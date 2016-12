Mercedes Classe A 45 AMG

08:31 - Grandi emozioni, piacere di guida e divertimento. Siamo a Fregene, ma la stagione balneare non c’entra niente. È qui che Mercedes ci ha fatto conoscere e provare la Classe A 45 AMG, primo modello sportivo AMG con motore 4 cilindri e cilindrata di soli due litri, che dal cofano sfodera però la potenza di 360 CV. Aggiungendo ulteriore appeal a un’auto già di per sé bellissima come la terza generazione di Classe A.

Le fettucce veloci da Fiumicino a Tolfa danno solo un’idea del potenziale di questa Mercedes 2.0 AMG turbo. Potente, adrenalinica, con accelerazioni da brivido, ma anche stabilissima e con la più evoluta elettronica di sicurezza a disposizione. Un vero gioiello, capace di sviluppare un rapporto di 180 CV per litro di cilindrata, merito del turbocompressore a iniezione diretta di 1.800 bar. Possente anche la coppia massima di 450 Nm, disponibile poco dopo i 2.000 giri/minuto, che assicura uno scatto sullo 0-100 in soli 4,6 secondi e fa di questo motore il più potente 4 cilindri di serie al mondo. E che dà il massimo della soddisfazione in modalità sport, che disattiva l’ESP ma non il resto delle dotazioni elettroniche di sicurezza, sfruttando le funzioni Launch Control e Race Start per partenze in stile Formula Uno.

Per la divisione sportiva AMG una soddisfazione riuscire a concentrare tanta dinamicità in un 2.0 e apre le porte a una nuova concezione del downsizing (motori potenti ma di piccola cilindrata), stavolta in ambito sportivo. Così, a dispetto delle performance superiori, la Mercedes A 45 AMG consuma in media meno di 7 litri di benzina per fare 100 km e rispetta già lo standard Euro 6 sulle emissioni. Si tratta pur sempre di propulsori sofisticati, costruiti secondo la logica “One man, One engine”, per cui ogni motore è firmato da un meccanico. La A 45 AMG vanta poi il meglio della meccanica Mercedes: cambio a doppia frizione e 7 marce e trazione integrale 4Matic con ripartizione completamente variabile.

Uno dei motivi di maggior piacere della compatta sportiva tedesca deriva dal nuovo sterzo con funzione servoassistita in base alla velocità. Leggero ad andature lente, duro e preciso man mano che si sale nelle prestazioni. Ma anche l’assetto e l’impianto frenante seguono questi innovativi criteri di elasticità (apprezzatissimi da tutti gli automobilisti e non solo dai meno esperti), perché consentono di tenere sotto controllo le performance elevatissime che la A 45 AMG sa esprimere. Fa lo stesso il sofisticato impianto frenante a 4 dischi autoventilanti e le dotazioni di sicurezza come l’Attention Assist che valuta il grado di stanchezza del guidatore e il Collision Prevention Assist che attiva in anticipo i dispositivi di sicurezza se ravvisa il rischio di un incidente.

Esteticamente, rispetto alle normali Classe A, la A 45 AMG si distingue per la mascherina del radiatore “Twin blade” AMG, per i fari bixeno, per le aperture d’aria laterali e, sulla coda, per i fari a LED e i due terminali di scarico cromati. All’interno spiccano i sedili anatomici in pelle, il volante sportivo in pelle e Alcantara, il navigatore Becker Map Pilot. Un’auto per la quale Mercedes ha già raccolto 150 ordini, nonostante l’arrivo sul mercato previsto a fine autunno. Il prezzo è davvero interessante: 44.000 Euro per quel bel popo’ di dotazioni tecniche e motoristiche sono sicuramente ben spesi. E per chi volesse una versione ancora più esclusiva è disponibile la versione Edition 1 con uno speciale kit aerodinamico (alettone posteriore) e pneumatici 235/35 R 19 che a listino costa 51.417 Euro.