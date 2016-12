La giusta dimensione di Opel Mokka

foto Ufficio stampa

E poi Mokka fa parte di quella categoria di veicoli versatili che non guasta per muoversi senza pensieri su chi e cosa trasportare: bambini a scuola, scaffalature Ikea da montare a casa, spesa quotidiana ma con gli acquisti imprevisti dell’ultimo momento. Versatile dicevamo, che è come dire l’auto ideale per qualsiasi situazione. In effetti, più che un Suv, Opel Mokka è un crossover dalle tante doti, flessibile nell’impiego e disponibile come si vuole: a trazione anteriore o integrale, con motori benzina o diesel, tutti modernissimi e molto efficienti, e volendo c’è anche una variante ibrida benzina/gpl. Nella nostra prova romana abbiamo testato le qualità del 1.7 CDTI da 130 CV nella versione a trazione anteriore e cambio manuale.

Un brillante motore turbodiesel common rail che consuma pochissimo, in città riesce a fare quasi 20 km con un litro di gasolio, come una vera utilitaria. Ma chi vuole di più, per utilizzarlo magari in montagna, può chiedere su questa motorizzazione la trazione integrale e una gommatura imponente, fino a 19 pollici. È questa versatilità che spiega le 100 mila Mokka che Opel ha venduto in Europa in circa 7 mesi. Un crossover originale anche dal punto di vista tecnico, basti pensare al retrotreno con barra di torsione tubolare con sezione a U, che ottimizza la stabilità e rende davvero facile la guida. Opel non fa mancare niente al suo baby Suv: di serie sono il controllo di stabilità e di trazione, gli ausili per le partenze in salita e per la marcia in discesa.

Lungo 4,28 metri e largo 1,78 metri, Mokka esprime un look grintoso, con un disegno della calandra anteriore molto dinamico e gruppi ottici di bel disegno, adattativi in curva e con luci diurne a LED. Ancora più muscolare la fiancata, con la massiccia protezione sottoscocca e paraurti con una chiara indole off-road. Gli interni sono di qualità, i sedili anatomici anteriori sono davvero comodi e nella versione Cosmo in ecopelle. Il plus della versatilità sta nel sistema Opel Flex-Fix che consente di trasportare fino a 3 biciclette, senza incidere sull’apertura del portellone. Il bagagliaio è grande: offre da 362 a 1.372 litri e a questi vanno aggiunti una ventina di vani portaoggetti nell’abitacolo. Opel sta lavorando anche al corredo tecnologico di Mokka e presto lo arricchirà di nuovi sistemi di infotainment CD 600 e Navi 950, più un impianto audio Bose Sound System con sei diffusori, un subwoofer e l’amplificatore digitale.

La dotazione di sicurezza è garantita anche dalla telecamera anteriore Opel Eye col sistema di riconoscimento dei cartelli stradali. Il motore 1.7 CDTI ha bisogno di 4,5 litri di gasolio per fare 100 km nel ciclo misto, merito anche del sistema start/stop nella versione con cambio manuale (cambio morbido e preciso). Un motore efficiente ma brillante coi suoi 130 CV e 300 Nm di coppia massima. I prezzi di Opel Mokka 1.7 CDTI partono da 22.700 euro.