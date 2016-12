Mercedes Classe E Coupé/Cabrio

foto Ufficio stampa

Ma le nuove Coupé e Cabrio Mercedes non sono soltanto un divertissement, perché hanno insite la sostanza e la funzionalità delle grandi Classe E berlina e station wagon. In autostrada la coupé è meravigliosa nella sua nonchalance, va a 130 km/h ma sembra di stare fermi, perfettamente insonorizzata e confortevole per tutti e quattro i passeggeri. La cabrio ha l’elegante capote in tela, che si apre anche in movimento fino a 40 km/h, superati i quali si apre automaticamente un deflettore che limita fortemente le turbolenze. L’Airscarf (sciarpa d’aria) ha invece il merito di evitare il torcicollo grazie a un flusso di aria calda dietro la nuca, che permette di guidare a capote scoperta anche con temperature più rigide.

Ragione e sentimento si può dunque dire delle due reginette tedesche. Che siano auto da sogno non ci piove, ma anche dal punto di vista della fruibilità non hanno nulla in meno delle carrozzerie più classiche e meno attraenti. Le due Mercedes emanano però un fascino irresistibile, cui è difficile sottrarsi. E dettano anche le tendenze stilistiche che i progettisti di Stoccarda adottano per altri modelli: via gli spigoli ad esempio, e spazio alle curve. La Classe E Coupé è priva di montante e questo rende l’abitacolo ampio e spazioso, non a caso viene definita con l’ossimoro “open coupé”. Il formidabile Cx aerodinamico di 0,25 quasi annulla i fruscii e garantisce una qualità di vita a bordo impeccabile.

Lunghe e affusolate, con un frontale deciso e la coda che svela il nuovo “wing design”, Mercedes Classe E Coupé e Cabrio vantano equipaggiamenti esclusivi, con modanature in look legno o alluminio e una soluzione bicolore beige e blu dei rivestimenti interni notati sulla Classe S. Dall’ammiraglia Mercedes derivano anche le avanzate dotazioni di sicurezza, come il “pacchetto” Intelligent Drive che propone i sistemi Pre Collision System, Attention Assist, Direct Steering e Pre Safe. In breve, la vettura è in grado di rilevare ostacoli anche fuori dal campo visivo del guidatore e di frenare evitando l’impatto; nel caso questo fosse inevitabile, predispone tutti i dispositivi di sicurezza passiva per limitare al massimo i danni per gli occupanti e correggere le traiettorie in caso di sottosterzo, sovrasterzo o fuoriuscita dalla carreggiata.

Sette le motorizzazioni. A benzina sono 4, anche due “piccoli” 4 cilindri di cilindrata 1.8 e potenze di 184 e 204 CV, molto efficienti e brillanti, capaci di rispettare lo standard Euro 6 sulle emissioni. Ma si sale poi al V6 3.5 da 306 CV e al top del V8 4.7 da 408 CV. A gasolio i due 4 cilindri 220D e 250D andranno per la maggiore, con potenze rispettive di 170 e 204 CV, ma c’è anche un corposo V6 3.0 da 252 CV. Tutti i motori 4 cilindri hanno di serie il cambio manuale a 6 marce, gli altri l’automatico 7G-Tronic. La sorpresa delle nuove Mercedes Classe E Coupé e Cabrio sta anche nei prezzi, che partono da 4.500 euro in meno rispetto alla generazione precedente. La Classe E Coupé ha un prezzo d’attacco di 42.090 Euro per la gamma a benzina e 44.100 euro per quella diesel. La Cabrio parte invece da 47.110 Euro.