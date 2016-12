Harley-Davidson Sportster 883 Iron S

foto Ufficio stampa

Una moto che ha intatta l’originalità della moto e dei componenti Harley, che mantiene fede alla filosofia “easy riding” del brand, ma con un pizzico di specialità in più. Forse la giusta testimonial del grande raduno romano di questi giorni, che tra l’Harley Village allestito al Porto turistico di Roma-Ostia e Piazza San Pietro (dove gli harleysti hanno ricevuto la benedizione di Papa Francesco) ha celebrato i 110 anni di vita della Harley-Davidson. La nuovissima Sportster Iron 883 S parte dal modello realizzato lo scorso anno in esclusiva per il mercato italiano – bellissimo, guidabilissimo, semplicissimo – e con pochi tocchi al punto giusto l’hanno ulteriormente migliorata!

È quella “S” che aggiunge qualcosa in più, quel po’ di pepe che ci ha deliziato nella nostra prova su strada. Il manubrio dragbar obbliga già di per sé ad assumere una posizione sportiva, mentre il cupolino con il faro integrato, sebbene di piccole dimensioni, fornisce il giusto riparo dalle turbolenze d’aria e a 130 km/h non ci si affatica più di tanto. In pratica è un invito a vivere questa moto in modo sportivo. La coppia ai bassi, tipica delle Harley, è una manna per spostarsi in città, dove le accelerazioni aiutano a divincolarsi con facilità nel traffico cittadino, mentre le marce tutto sommato non lunghissime permettono di raggiungere agilmente un’ottima velocità di crociera per le lunghe distanze e, perché no, per risparmiare sul pieno, che ai nostri giorni non guasta mai.

Come già l’altra versione non “S”, questa ha gli ammortizzatori in posizione obliqua rispetto alla sella, quindi con un angolo maggiore rispetto al solito, ciò che abbassa la luce a terra e permette la guida anche a piloti che non siano dei cestisti. L'altro lato della medaglia è un pedaggio in termini di comfort: le asperità del terreno si sentono! La 883 Sportster è una moto da misto, sia esso stretto o veloce, che dà il meglio di sé nella guida aggressiva. È divertente nell’attaccare tornanti e curve, in un connubio tra lo stile Harley e la sportività che secondo noi è azzeccato.

Sicuramente l’aspetto estetico la fa da padrone in questa moto, con il nero opaco a dominare su tutto e che mette ancora più in risalto le splendide cromature. Una moto che suscita amore a prima vista, non c’è dubbio. Ma che colpisce anche a uno sguardo più attento, che scruta e ammira i particolari più sofisticati, come gli inimitabili specchietti rovesciati, la cover del filtro aria con la bandiera tricolore italiana, accessori accuratamente scelti dai creativi di Harley-Davidson Italia. La Sportster Iron 883 Special Edition “S” è in vendita da questo mese al prezzo di 9.800 euro, chiavi in mano.