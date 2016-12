Le nuove linee di Mercedes CLA

foto Ufficio stampa

Un’auto che ha tutte le carte in tavola per dettare nuove regole in fatto di abitudini di guida. Grazie alla migliore aerodinamica al mondo – Cx 0,22 – la Mercedes CLA esprime un design sportivo e dinamico, con linee senza spigoli tipo coupé e le bellissime portiere senza cornice. Se qualcuno pensava che le tradizionali berline tre volumi avessero fatto il loro tempo, con la CLA dovrà rivedere le proprie idee. È un’auto giovane, dinamica, di grande appeal, che somiglia un po’ alla CLS, e che ha contenuti premium importanti, sia in fatto di sicurezza che di comfort degli interni. Sono in molti a chiamare la nuova CLA la “baby Benz”, anche per i competitivi 29.900 euro del prezzo d’attacco.

Tgcom24 è andata a Saint Tropez per scoprire e guidare la Mercedes CLA, nella versione top di gamma 250 benzina con cambio automatico 7G-tronic. Una vettura la cui sportività non sta soltanto nel look, ma anche nello spirito: scatta e supera con facilità grazie all’eccezionale brio del motore (211 CV) e al supporto delle rapidissime cambiate della trasmissione. Volendo si può anche cambiare manualmente con le alette poste dietro al volante, e in questo caso le scalate del 7G-tronic sanno essere repentine, favorendo così la ripresa. La coppia è favolosa: 380 Nm disponibili fin dai 1.200 giri e l’accelerazione da 0 a 100 richiede poco più di 6 secondi. Il pacchetto Sport rende poi impressionante la Mercedes CLA 250, anche per l’assetto che si abbassa di 20 mm all’avantreno e di 15 mm al retrotreno e per le gomme 225/40 da 18 pollici.

Chi invece predilige una marcia più tranquilla ha a disposizione la sobria ed ecologica modalità Eco. Perché in fin dei conti la nuova berlina/coupé Mercedes è un’auto che si lascia ammirare e non disdegna una marcia pacata. L’abitacolo asseconda il concetto, con un comfort da prima della classe e l’eleganza del “carbon look” scelto per i rivestimenti standard degli interni. Molto pratico ci è sembrato il grande display LCD posto in alto verso il parabrezza, che serve per guardare le indicazioni del navigatore senza distrarre gli occhi più di tanto. Per il comfort da segnalare anche il sistema multimediale Audio20 Tablet con interfaccia Bluetooth. Mentre un interessante pacchetto “Light & Sight” da soli 436 euro offre: retrovisore interno con luci addizionali, spot di lettura sinistro e destro, luce dall’alto nel vano posteriore e nel bagagliaio, alette parasole con specchietto di cortesia illuminato.

All’apice anche nella dotazione di sicurezza, Mercedes CLA vanta di serie un sistema frenante dotato di radar che segnala eventuali ostacoli già dai 7 km/h di velocità e frena in modo efficace e puntuale non appena il guidatore preme il pedale del freno. Di serie anche l’Attention Assist che valuta il grado di stanchezza del guidatore. La gamma della CLA si compone di tre motorizzazioni a benzina e due a gasolio, per queste ultime si parte dai 33.400 euro della 200 CDI da 136 CV. Tre gli allestimenti: Executive, Sport e Premium, con un differenziale di circa 2.000 euro per passare da un livello all’altro. La versione 250 benzina che abbiamo provato in Costa Azzurra ha prezzi che partono da 39.900 euro, chiavi in mano e messa su strada incluse.