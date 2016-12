A Parigi con l’elettrica Twizy

. Ma volendo anche per sbrigare faccende o magari fare un giro da turisti fai-da-te nella Ville Lumiere. Sempre con la nostra Twizy a emissioni zero, che ci costa – udite bene –. È questo, l’idea di una mobilità sostenibile dal punto di vista ambientale e i cui costi sono accessibili a tutti.

foto Ufficio stampa

Un progetto che Tgcom24 ha potuto sperimentare direttamente nella capitale francese, partendo dalla cittadina di Saint-Quentin-en-Yvelines, e scoprendo quanto facile sia usufruirne, basta un minimo di sapienza nell’uso del nostro smartphone o del pc. Renault ha messo a disposizione del pubblico 50 Twizy elettriche, ma vediamo come funzione il servizio. Prima di tutto occorre iscriversi: presso la boutique della stazione di Saint-Quentin-en-Yvelines, oppure sul sito Internet http://www.twizyway.com/ o utilizzando una app specifica. Si pagano 15 euro per l’iscrizione e per ritirare la tessera magnetica con la quale accedere al servizio.

L’utilizzo è la vera grande sorpresa di Twizy Way. Sul sito Internet o tramite l’app per smartphone è possibile sapere dove staziona la Twizy più vicina, prenotarla e ritirarla entro 15 minuti. Ma c’è di più: se abbiamo già identificato la vettura che vogliamo prendere (la vediamo davanti a noi ed è libera), possiamo passare la tessera magnetica sul parabrezza, così da farle leggere il QR code esposto sul veicolo e, senza bisogno delle chiavi, entrare e avviarla. La Twizy elettrica è nostra per il tempo che vogliamo e il pagamento verrà addebitato direttamente sul nostro conto corrente bancario. Costi del servizio: 0,29 euro al minuto, per un massimo di 11,90 l’ora. Prezzo che comprende noleggio, energia elettrica consumata, assicurazione, manutenzione e parcheggio.

Un’altra cosa bella è che possiamo riconsegnare l’auto dove ci pare, senza quei punti obbligati di riconsegna che costituiscono un limite degli attuali sistemi di car sharing. Con Twizy Way by Renault possiamo parcheggiare la nostra vettura elettrica dovunque vogliamo, purché sia all’interno dell’area in cui è attivo il servizio. Nel caso in questione l’area di ben 27 kmq che, oltre a Saint-Quentin-en-Yvelines, comprende i comuni di Montigny-le-Bretonneux, Guyancourt, Voisins-le-Bretonneux e una parte di Trappes. E se andiamo a far shopping e lasciamo la vettura in sosta, ma ci servirà poi dopo? Niente paura che ve la soffino da sotto il naso: possiamo parcheggiare la vettura lasciandola prenotata: si spinge un bottone all’interno dell’abitacolo e scatta una tariffa ridotta per la sosta.

Il servizio ci ha davvero entusiasmato. Abbiamo prenotato la Twizy via smartphone, l’abbiamo prelevata fuori la stazione passando la tessera sul parabrezza e, accolti da una voce che ci guidava nei pochi e pratici passaggi, siamo partiti alla volta di Versailles. Una vera emozione quella di sentirci cosi “avanzati” tecnologicamente, roba da farci sentire i più evoluti del pianeta, un’emozione pari solo al divertimento di guida che sa offrire la Twizy. E non dev’essere stata un’esperienza solitaria, perché il 92% dei fruitori di Twizy Way by Renault si dichiara soddisfatto del servizio, attivo dal giugno 2012 e che ha già conquistato 700 utenti (78% uomini e 22% donne).