D4, il super diesel della Volvo V40

foto Ufficio stampa

Prima ancora del motore, quel che si apprezza della guida su strada è l’assetto impeccabile in qualsiasi condizione. Merito del telaio Dynamic che è di serie sulla motorizzazione D4 e che sembra quasi impermeabile a qualsiasi sollecitazione. Abbiamo provato l’auto in città e anche in lunghi viaggi, avvertendo sempre una bella sensazione di sicurezza, anche a velocità sostenuta. Il motore D4 asseconda il tutto: ha una struttura a 5 cilindri e due litri di cilindrata, eroga 177 CV e una coppia massima di 400 Nm. Per rendere più efficiente la combustione, Volvo utilizza iniettori piezoelettrici ad alta precisione, solitamente riservati alle auto sportive, e così, insieme al filtro antiparticolato che non richiede manutenzione e ai dispositivi di recupero dell’energia (Start/Stop e frenata rigenerativa), la “nostra” V40 è l’auto che consuma e inquina meno nella categoria. Il cambio è manuale a 6 rapporti, ma a richiesta c’è l’automatico Geartronic.

È però nel look che sta il vero segreto della Volvo V40. Più che una station wagon, come lascia intendere la sigla V, assomiglia a una due volumi compatta di tipo sportivo. La linea di cintura sale prepotentemente verso la coda, dove il portellone ha un taglio in stile coupé. Una linea moderna e dinamica, che giustifica l’ambizione di Volvo di farne un’auto da conquista, che cioè porti clienti da altri marchi. La gommatura 205/55 da 16 pollici è standard su questa motorizzazione D4, ma l’accento sportivo è dato soprattutto dal doppio terminale di scarico cromato e dallo spoiler al tetto tipo Performance. Sportività a parte, in una wagon Volvo, seppur originale nel design, è la funzionalità a rappresentare il must irrinunciabile, e la V40 – costruita sul pianale della più grande V60 – non se lo fa certo mancare.

Anzi va oltre, proponendo un’entusiasmante idea di benessere a bordo. È il caso del tetto panoramico in vetro “Panoramic Sunroof”, che proietta all’interno dell’abitacolo una dose di luce rivitalizzante. Idea di benessere che fa il paio con un’altra dotazione di pregio, le tre impostazioni di luce per il display: Elegance, Eco, Sport. Il quadro strumenti a cristalli liquidi è così personalizzabile secondo il proprio gusto e il guidatore può anche scegliere di visualizzare le informazioni che desidera. Potente e silenziosa, anche sul bagnato, Volvo V40 D4 sembra quasi un’auto elettrica, ma l’abitacolo è spazioso e i posti interni sono tutti molto comodi. Il climatizzatore automatico bizona include un vano refrigerato, mentre per lo stile sono da menzionare la leva del freno a mano rivestita in pelle, come il volante a tre razze, le luci di lettura anteriori, il sedile guida con supporto lombare, i tappetini in moquette sia anteriori che posteriori.

E poi c’è il valore aggiunto della tecnologia e della sicurezza. Imbattibile, basti pensare che è sulla V40 che ha debuttato il primo airbag per pedoni, con un cuscino di protezione che esce dal parabrezza mentre il cofano si alza di 10 cm, limitando così l’impatto tra il malcapitato pedone e il vetro. Il sistema di frenata automatica d’emergenza che utilizza sensori radar (City Safety) è stato perfezionato: se sulla XC60 si attivava in automatico fino ai 30 km/h, adesso lo fa fino ai 50 km/h. Molto comodo anche sistema Park Assist che facilita le manovre di parcheggio in parallelo: il guidatore deve solo impostare la direzione di marcia suggerita e dosare la velocità. I prezzi della Volvo V40 D4 partono da 29.600 euro nell’allestimento Kinetic, ma fino al 30 giugno è in vigore la promozione dei concessionari Volvo: 2.500 euro di sconto.