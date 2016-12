Una Cascada di meraviglie

- Se guidare un’auto vale anche come presenza scenica sulle strade del mondo, beh allorala sua porzione di “Walk of Fame” la merita alla grande. Perché l’ultima cabriolet Opel – costruita su un pianale proprio e non derivato da altri modelli – hae farà felici gli automobilisti più vanitosi. Le scene cui abbiamo assistito nello confermano.

foto Ufficio stampa

Opel Cascada è un’auto bella, elegante, molto curata nei dettagli estetici e nei contenuti. È lunga 4,7 metri e larga 1,84, misure che rendono la silhouette estremamente slanciata e l’abitabilità interna importante. Ne guadagna anche la capacità del bagagliaio: 350 litri col tetto chiuso, 280 litri quando la capote è aperta. Il look si completa con l’imponente cofano anteriore, il raffinato disegno della griglia anteriore, che integra le luci diurne a LED, i cerchi in lega da 17 pollici (a richiesta si arriva fino a 20”) e i fari posteriori anch’essi a LED. La capote è in tela e pesa circa 50 kg, cioè meno della metà di un hard-top, e la leggerezza migliora la dinamicità dell’auto. Capote che può essere aperta o chiusa (in soli 17 secondi) anche in movimento, fino ai 50 km/h di velocità.

Quanto alle motorizzazioni, Opel non ha voluto strafare e ha dotato Cascada di due medie proposte a benzina e due diesel. Ma tutte offrono efficienza nei consumi e nelle emissioni, e qualcuna anche tecnologia, come la nuova 1.6 turbo benzina SIDI Ecotec da 170 CV che abbiamo provato nel nostro itinerario in Costa Azzurra in abbinamento al cambio automatico. Non è solo questione di spinta possente ai bassi regimi, di coppia fluida che assicura scatti e riprese importanti (280 Nm sfruttando l’overboost già dai 1.650 giri,), perché per una elegante cabrio a 4 posti conta relativamente, ma soprattutto perché l’auto si lascia guidare a capote aperta che è un piacere, per l’incredibile silenziosità di marcia e il comfort protettivo dalla ventilazione. Merito anche di un abitacolo avvolgente, privo dei montanti centrali, e di una fiancata dal design molto dinamico che sale verso la coda e in un certo modo “alza” l’aria ben al di sopra delle teste dei passeggeri.

E così i 220 km/h promessi e i 9,6 secondi per passare da 0 a 100 (chiaramente non testati neanche minimamente tra i tornanti della Costa Azzurra) sembrano inimmaginabili se l’omologazione non ce lo confermasse. Una cabrio che non manca di intelligenza con i suoi 6,3 litri/100 km di consumi medi nel percorso misto. Un’altra cosa che si nota, piacevolmente, alla guida è la rigidità delle sospensioni in modalità sport, ciò che non dispiace al guidatore più vivace. Perché gli ingegneri Opel hanno voluto fare una cabriolet tutta nuova e l’hanno voluta fare per bene, cioè con quelle sospensioni ad elevata rigidità che hanno debuttato solo di recente sulle versioni più performanti della Insignia.

Sul fronte della sicurezza acquista particolare rilievo la tecnologia dei due roll-bar situati dietro i sedili posteriori, che sopperiscono all’assenza dei montanti centrali e posteriori nel malaugurato caso di ribaltamento. Sempre a mo’ di protezione servono le barre d’acciaio incrociate nel sottoscocca e i profili sottoporta rafforzati, come anche i montanti anteriori in acciaio che sostengono il parabrezza. Un difetto ce l’ha Cascada: non è il massimo della maneggevolezza, girare a U in stradine strette è un po’ un’impresa. Ma i vanitosi diranno che qualche manovra in più aumenta l’esposizione scenica dell’auto.

Comodi e raffinati, gli interni sorprendono innanzitutto per la plancia a forma di ali, quasi una soluzione unica che va a fondersi con le portiere. Il sedile di guida è quanto di più comodo ci sia oggi in circolazione, è riscaldabile elettricamente e ventilabile nelle giornate caldissime, ed è disponibile in due tipi di pelle (nero traforato o color brandy), molto morbide. Gli ausili alla guida sono molteplici, dai fari adattivi in curva alla telecamera anteriore “Opel Eye” che riconosce i cartelli stradali e li visualizza sul monitor di bordo, dalla retrocamera di parcheggio alla spia che avverte della provenienza di veicoli dagli angoli ciechi. Ma la cosa bella di Opel Cascada è anche il prezzo: i 29.400 euro di partenza sono davvero imbattibili per rapporto qualità/prezzo.