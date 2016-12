La dinamica leggerezza di Peugeot 208 GTI

- Chi ricorda la 205 GTI avrà un tuffo al cuore. La sportività è la stessa, ma: non aspettatevi di “raschiare” l’asfalto in curva o sentire sulle dita tutte le vibrazioni che la 205 GTI riproduceva, perché con lala sportività sa farsi apprezzare anche dagli spiriti più docili. Tgcom24 l’ha provata sulle strade della Costa Azzurra con un pilota professionista.

foto Ufficio stampa

I perché è presto detto. La Peugeot 208 GTI è confortevole, molto stabile, perfettamente bilanciata, e si guida con facilità. È comunque un’auto sportiva pura e dalle grandi prestazioni, capace di una ripresa e uno scatto eccellenti. Gli ingegneri Peugeot sono intervenuti su vari componenti delle sospensioni: molle, taratura degli ammortizzatori e barre antirollìo. Ne consegue un’auto agile e reattiva, caratterizzata da un’elevata stabilità di strada, cui contribuiscono anche gli pneumatici 205/45 montati su cerchi in lega da 17 pollici, che hanno portato ad un allargamento della carreggiata anteriore di 10 mm e di quella posteriore di 20 mm. D’indole sportiva anche l’arresto: Peugeot 208 GTI frena molto bene grazie ai dischi da 302 mm di diametro davanti e 249 mm dietro (e ha belle pinze color rosso).

Il motore 4 cilindri turbo benzina di 1,6 litri eroga una potenza di 200 CV tra 5.800 e 6.800 giri ed è abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti accorciati. Significa un rapporto peso/potenza fantastico, e considerata anche l’altra dote dinamica – la leggerezza (1.160 kg a vuoto) – la Peugeot 208 GTi raggiunge una velocità massima di 230 km/h e accelera da 0 a 100 orari in appena 6,8 secondi. E meno di 7 secondi impiega anche la ripresa in quinta marcia per passare da 80 a 120 km/h. Esteticamente si distingue dalle altre versioni di Peugeot 208 per il profilo inferiore della calandra con griglia a scacchiera, il color cromo lucido sulle modanature dei fendinebbia, le minigonne laterali e l’originale terminale di scarico.

All’interno è molto rifinita e sportiva. Vanta dispositivi tecnologici all’avanguardia come il touchscreen da 7 pollici e ha in alluminio la pedaliera, il poggiapiedi e il pomello della leva cambio. Sportività sì, ma anche viaggio nel massimo comfort grazie ai sedili in pelle e al quadro strumenti rialzato. La nuova 208 GTI debutterà sul mercato italiano il 3 maggio nella sola carrozzeria 3 porte al prezzo di 21.950 Euro.