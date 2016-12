Mercedes rende più sportiva la Classe E

- Un aeroporto privato nei pressi di Barcellona per provare la, la cui potenza è seconda solo all’efficienza. L’ultima generazione della berlina Mercedes arriva negli showroom italiani proprio questa settimana, anche in carrozzeria SW (e presto anche coupé e cabrio) e con 11 motorizzazioni: 6 a benzina, tre delle quali AMG, 4 diesel e un’ibrida diesel/elettrica.

foto Ufficio stampa

La sensazione è che Mercedes stia facendo progressi enormi, sotto il profilo delle tecnologie di massa e delle strategie di mercato, per mettersi alle spalle le altre Case premium. Potente, grintosa, una bomba per i sorpassi, anche nelle salite sui tornanti delle montagne che circondano Barcellona. Una berlina classica, da establishment, che però merita una guida sportiva e sa farsi amare. Non che perda quella fluidità e leggerezza che da sempre caratterizzano la Classe E, quella precisione di guida e l’assoluto senso di comfort che infonde (praticamente nullo il rollio), ma adesso chi vuole divertirsi ha a disposizione molti “giocattoli” per farlo. È il caso dei sistemi “Intelligent drive” testati sulla pista dell’aeroporto, come la telecamera a 360° che include le riprese Bird View, a “volo d’uccello”.

O il Pre-Safe che serve a minimizzare gli impatti degli incidenti. Se si viaggia a 50 km/h, l’auto in pratica frena da sola per evitare una collisione. La nuova Classe E è un’auto piena di radar, sensori che vedono (e correggono) le traiettorie se si supera la linea di carreggiata – continua o tratteggiata che sia – e che vedono l’arrivo di altri veicoli da direzioni perpendicolari, rallentando così agli incroci. Radar che servono a monitorare sia lo “short range” che il “medium range”, uno scanning continuo della viabilità che porta Mercedes a immaginare in futuro l’auto che si guida da sola.

Ma c’è un altro tratto che appare evidente nella nuova Classe E ed è il nuovo linguaggio di design che esprime, molto frizzante e piacevole, meno compassato. Oggi la nuova Classe E propone due facce, nel senso che le versioni Elegance ed Executive hanno un frontale (con la stella sul cofano) e le versioni Sport e Premium un’altra (stella davanti al muso), con dettagli dei gruppi ottici differenti e LED per anabbaglianti e luci diurne. Nel posteriore sono state riviste le luci e modificati i paraurti. Ciascuno potrà avere la Classe E che desidera, perché considerando anche la station wagon, la coupé e la cabriolet sono ben 74 le versioni disponibili di nuova Classe E.

Chi ha paura di perdersi un po’ in tanta offerta, troverà conforto e relax nell’abitacolo. La prima dote la si avverte – intorno ai 100 km/h di marcia tranquilla – scoprendo che il sound del motore è quasi assente. E dire che stiamo parlando delle versioni 350 e 500 a benzina, figurarsi cosa saprà fare la Classe E ibrida… Silenziosi e rifiniti, gli interni accolgono che è un piacere guidatore e ospiti, che così possono andare a scoprire la ricca tecnologia di bordo. Il cruscotto è in look legno o alluminio, la console è nuova e avvicina la leva del cambio automatico S tronic al volante a tre razze in pelle. Sulla plancia spicca il navigatore Becker Map Pro che riconosce i segnali stradali.

La gamma motori è amplissima: 11 proposte. A benzina il V6 3.5 della “nostra” 350 sviluppa 306 CV, un’enormità per le normali esigenze, capace di scattare da 0 a 100 in soli 6,3 secondi. Ancora più performante il V8 di 4.663 cc della Mercedes Classe E 500, che sviluppa 408 CV e una coppia massima di 600 Nm a soli 1.600 giri, un record per un motore a benzina. Lo scatto da 0 a 100 si compie in 5,2 secondi. I prezzi della nuova Classe E 350 partono da 56.800 euro, quelli della versione 500 da 73.700 euro.

Ma le possibilità sono tante. La gamma diesel parte dai 40.000 euro della 200 CDI berlina, e nella gamma a benzina debutta un “piccolo” 4 cilindri 2.0 da 184 CV, il cui prezzo parte da 42.300 euro. Al top di gamma c’è la versione AMG S con motore V8 da 585 CV che costa 128.410 euro. Ma un’altra novità interessante è la Classe E ibrida, che accoppia il motore diesel della E 250 CDI a un motore elettrico e il bello è che costa 53.000 euro, soltanto 2.500 euro in più della E 250 CDI solo diesel. Tutte le versioni in carrozzeria station wagon costano 2.300 euro in più della berlina, ad eccezione delle varianti 4Matic offerte a pari prezzo per berlina e SW.