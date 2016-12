Fiat 500L, i nuovi motori

. Due motori dal carattere diverso, ma accomunati dallae dalla modernità tecnologica, che ne fa due dei propulsori più efficienti oggi sul mercato. Permettendo così alla Fiat 500L di ritagliarsi uno spazio importante come prima auto per le giovani famiglie.

foto Ufficio stampa

Due nuove motorizzazioni che si spera facciano decollare le vendite della piccola monovolume Fiat, sebbene l’andamento sia più che discreto in questo scorcio di 2013. Due dati soprattutto meritano attenzione: il 37% di chi ha comprato la 500L proviene dal segmento B (e così “sale” nelle sue aspettative); più di un cliente su due proviene da marchi diversi da Fiat. Tgcom24 è andata a Cannes per provare le due nuove motorizzazioni della 500L, scoprendo sulle strade della Costa Azzurra l’incredibile efficienza del bicilindrico turbo benzina TwinAir – tanto brillante quanto parco nei consumi – e l’ultima generazione del super-affidabile Multijet, il motore common rail che ha radicalmente cambiato faccia all’alimentazione a gasolio nel mondo (tecnologia oggi adottata da tutti i costruttori auto al mondo).

Stesso livello di potenza, dicevamo, ma personalità e caratteristiche nettamente differenti. Fiat lo sa bene e coltiva target completamente differenti per le due proposte: più giovanile e dinamico il cliente della 500L TwinAir, più stradista e macinatore di km quello del Multijet. Il primo punta tutto sulla leggerezza, e di conseguenza sui due valori aggiunti della brillantezza e dei costi di gestione contenuti. Basti pensare ai 120 CV per litro di cilindrata che esprime e all’80% della coppia massima di 145 Nm disponibile già dai 1.700 giri. Significa scatti prontissimi, un’agilità perfetta per affrontare il traffico e i continui “stop and go”, una vivacità che è puro piacere di guida e che mette all’angolo qualsiasi discorso sui due soli cilindri di questo motore.

Senza pesare sul portafogli, visti i consumi medi di 4,8 litri per 100 km nel ciclo misto, con emissioni di CO2 di appena 112 g/km. Ma la Fiat 500L TwinAir può fare ancora meglio: premendo il tasto Eco sulla plancia, si abbassa l’erogazione di potenza a 90 CV e la coppia a 120 Nm, tagliando ulteriormente i consumi. La Fiat 500L Multijet conta invece su un’architettura più classica a 4 cilindri e una “bella” cubatura di 1.600 cc, fatta per durare alcune centinaia di migliaia di km e senza sprechi di gasolio (ha i sistemi Start&Stop e la frenata rigenerativa). Un motore che può contare su una coppia davvero generosa di 320 Nm già dai 1.700 giri, ma contiene i consumi sui 100 km a 4,5 litri, per emissioni di CO2 di appena 117 g/km.

Look a parte, che non cambia e resta quello sorridente e simpatico della 500L, i due nuovi propulsori soddisfano appieno il concetto di motorizzazioni “consapevoli e responsabili” che Fiat sta portando avanti. Non è un caso che da 3 anni a questa parte il marchio Fiat sia il leader europeo per i più bassi livelli inquinanti. Utile alla causa è anche il comodo e leggero cambio manuale a 6 marce, che regala innesti precisi ed entra subito in sintonia col regime del motore, anche scalando in frenata. Prezzi: Fiat 500L TwinAir costa 19.850 Euro, chiavi in mano, mentre la Fiat 500L Multijet 18.850 euro. E in cantiere ci sono altre novità, come la versione a doppia alimentazione benzina/metano che arriverà a breve.