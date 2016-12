A Vallelunga con la BMW Driving Academy

foto Ufficio stampa

Sovrasterzo, sottosterzo, esercizi di guida su bagnato e su tornanti veloci. Tante le prove che Tgcom24 ha potuto effettuare insieme agli studenti universitari della LUISS, realizzando concretamente quante garanzie in più offrano i sistemi elettronici di gestione della stabilità rispetto al passato, con gli istruttori della BMW Driving Academy che non mancavano di disattivarli per farci scoprire le enormi differenze in fatto di usabilità e maneggevolezza. Ecco perché è importante che la sicurezza venga imparata subito dai giovani, nel momento stesso i cui prendono la patente, perché i giovani sono più recettivi a comprendere le complessità reali della guida, quando si devono affrontare situazioni d’emergenza, e partecipare a un corso del genere aiuta sensibilmente ad acquisire consapevolezza dei rischi che si corrono al volante.

Una superba BMW 328i, forte di 245 CV e di una coppia massima di 350 Nm già a 1.250 giri, si è rivelata una miniera di esperienze e una grande “maestra” di guida. Sulla pista di Vallelunga, gli istruttori della BMW Driving Academy ci hanno invitati a schiacciare l’acceleratore in rettilineo e a inchiodare sotto curva a 190 km/h! Sfruttando i cordoli se necessario, per impostare bene la curva e ripartire sfruttando tutta l’esuberanza della berlina tedesca. Un modo per superare il sovrasterzo causato, senza l’ausilio dell’elettronica, dallo scodinzolamento della vettura, a trazione posteriore peraltro. Con po’ di “cinismo”, gli stessi istruttori ci hanno fatto percorrere curve con asfalto bagnato, schivare ostacoli a centro carreggiata, zigzagare con una MINI Cooper S tra birilli per tenere la corretta traiettoria.

Insomma, esperienze che dovrebbero fare tutti. Soprattutto chi “crede” di saper guidare e si vanta di tenere a bada una sportiva BMW da 40 mila euro, dimenticando i meriti della moderna elettronica di sicurezza. BMW Italia è l’unica azienda auto in Italia ad aver firmato, nel settembre 2009, il protocollo con il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture sulle modalità di svolgimento dei corsi di guida sicura per i giovani, e sono già 6.700 i neopatentati che ne hanno beneficiato. A Vallelunga vengono impiegate BMW 328i, BMW 125i, BMW 330d Touring e MINI Cooper S.

Dopo la tappa romana, il calendario 2013 della BMW Driving Academy a favore dei giovani prosegue al Mugello ad aprile, ancora a Vallelunga a maggio, a Monza a giugno, sul circuito di Franciacorta a luglio, a Binetto (Bari) e Racalmuto (Agrigento) a settembre, a Mores (Sassari) e di nuovo Franciacorta a ottobre.