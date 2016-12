Mercedes 4Matic: attrazione integrale

- C’è un costruttore che mai come in questo momento sta investendo in prodotti premium. È Mercedes, che con l’occhio lungo capace di guardare oltre la siepe della crisi, sta sfornando modelli sempre più sofisticati: nella meccanica, nelle tecnologie, nei contenuti di lusso. Segno eclatante di questa strategia sono le, cioè con la trazione integrale permanente.

Tre vetture, tutte e tre con poderosi motori a benzina, il cambio automatico e la trazione 4Matic. Sono la CLS 500 Shooting Brake, la GL 500 e la GLK 350. La prima è inedita anche sotto il profilo della carrozzeria, originale wagon coupé tanto sportiva quanto funzionale; la seconda è il Suv ammiraglia della Casa della stella, capace di offrire 7 posti in prima classe; la terza proposta è la più accessibile, per dimensioni di GLK e per la motorizzazione “soltanto” a 6 cilindri e 300 CV contro i V8 delle prime due. Tutti e tre i veicoli sono accomunati dalla robustezza, qualità di marcia e tenuta (che si traduce in sicurezza) della trazione integrale permanente 4Matic.

Siamo partiti da Linate a bordo della GLK 350 4Matic. Cielo plumbeo che ci ha accompagnati lungo la statale che costeggia il ramo lecchese del Lario e che non prometteva nulla di buono. E difatti a Saint Moritz si è arrivati sotto un’intensa nevicata sui tornanti della montagna. Eppure, con la strada coperta di neve il Suv non ha mai avuto un problema, neanche quando un camion ci ha costretti a fermarci in salita (e in curva). La ripartenza dopo è stata immediata, senza sgradevoli scivolamenti né problemi, segno che quando c’è la sostanza non c’è alcuna differenza tra benzina e gasolio in alta quota e a temperature sotto zero. Nonostante il ghiaccio, gli istruttori ci invitavano a guidare le nostre Mercedes 4Matic a 80 km/h!

Nella celebre località svizzera siamo passati poi al volante della GL 500, la Classe S dei Suv. Potente, in grado di scaricare ovunque i suoi 435 CV (ha due turbocompressori) e soprattutto meraviglioso nella sensazione di sicurezza che sa regalare, per l’impeccabile trasferimento della coppia motrice a seconda delle condizioni di aderenza della strada. Due tonnellate senza sentirle, preciso negli inserimenti in curva e persino divertente se trova uno spiraglio per accelerare o riprendere a media velocità. D’altronde lo 0-100 in 5 secondi e mezzo e i 600 Nm di coppia massima parlano da soli, sebbene la GL 500 non sia un’auto da guidare in modalità Sport, perché la mole la penalizza (è lunga più di 5 metri e alta 1,85) ed è forse meglio godersi il comfort dell’abitacolo e della trasmissione 7G-tronic che francamente sa fare tutto sa sola.

Ma forse è sulla lunga e slanciata CLS 500 Shooting Brake (per lei V8 da 408 V) che la trazione integrale Mercedes si lascia apprezzare meglio. Perché è qui che la coda scodinzola quando si forza l’andatura sul fondo viscido. Non che abbiamo avuto il coraggio di farlo in prima persona, ma gli istruttori sì, ci hanno mostrato come la coda si apra leggermente quando la vettura accenna a scivolare in curva, ma l’elettronica dell’ESP attivo, del controllo di trazione 4ETS e l’aderenza delle 4 ruote motrici riportavano in pochi istanti la wagon a recuperare la giusta traiettoria.

Ad eccezione forse della GLK 350, che un po’ fa sentire il sottosterzo quando la curva viene affrontata con piglio più deciso, le altre Mercedes 4Matic non destano mai preoccupazione anche al neofita della guida su neve e ghiaccio. E di questo gli ingegneri Mercedes sono orgogliosi, perché la filosofia del sistema 4Matic è racchiusa nel principio di garantire la stabilità del veicolo e la sicurezza a chiunque. Tutto è automatizzato, gestito dall’elettronica, che richiede sì prudenza ma mai manovre complesse. È il lusso “user friendly” e non è un caso che oggi, in un Paese come l’Italia, una Mercedes su quattro venduta ha la trazione integrale. Prezzi: Mercedes CLS 500 Shooting Brake 4Matic costa 95.500 euro, Mercedes GL 500 4Matic 98.000 euro, ma se vi accontentate la Mercedes GLK 350 4Matic costa 51.350 euro.