Nuovi record per Toyota RAV4

foto Ufficio stampa

Toyota lo segue questo cliente, al punto che il nuovo RAV4 ha come motore d’accesso un inedito diesel a trazione anteriore. Tgcom24 ha provato il nuovo RAV4 sulle strade catalane che uniscono la costa da Barcellona a Sitges. Non molto impegnative a dire il vero, ma il Suv va valutato ormai per altre doti: spaziosità e qui le cose sono state fatte davvero in grande; funzionalità e il grande bagagliaio e la tecnologia consumer soddisfano il criterio (c’è anche un vano refrigerato con serratura); guida confortevole e forse qui è stato fatto lo sforzo maggiore: il posto guida è stato riprogettato e assicura una miglior postura all’altezza delle anche, ha una seduta più comoda e una migliore ergonomia dei comandi.

La quarta generazione di RAV4 è più lunga di buoni 20 cm del modello precedente, arrivando ora a 4,57 metri. È anche più largo di 3 cm, ma ha perso 2,5 cm in altezza, e ciò ha affinato la silhouette rendendola più dinamica. E più efficiente, visto che i livelli di consumo ed emissioni sono stati ulteriormente ridotti, tanto che la nuova motorizzazione 2.0 diesel da 124 CV a trazione anteriore consuma solo 4,9 litri/100 km nel percorso misto. E quanto alle emissioni di CO2, i 127 g/km sono quasi inimmaginabili per un Suv di 1.600 chili.

A colpirci della prova su strada sono state due doti in particolare: l’ammortizzazione perfetta e la precisione del servosterzo. Pur con lo stesso schema di sospensioni della precedente generazione, gli ingegneri Toyota sono riusciti a regolare in modo perfetto l’elettronica di controllo e così il Suv sembra poggiare sempre sulla più vellutata delle superfici asfaltate. I pendii collinari alle spalle di Sitges non sono proprio dei migliori, ma grazie all’eccellenza delle sospensioni il comfort dei passeggeri non è mai in discussione. Il servosterzo elettronico aggiunge l’inedita modalità Sport e migliora nettamente le performance in curva. Il perché è presto detto: questa modalità rileva l’angolazione dello sterzo e aumenta del 10% la ripartizione della coppia alle ruote posteriori, migliorando il controllo in curva e la sensibilità di chi sta al volante, che ha sempre sotto controllo il veicolo, anche se affronta il raggio di curva a velocità un po’ più elevate.

Nuovo RAV4 ha di serie il sistema “Integrated Dynamic Drive” che abbina il Controllo dinamico della Trazione e quello di Stabilità, aumentando la sicurezza attiva. Le versioni equipaggiate col cambio automatico hanno poi il “Down-hill Assist”, un sistema di sicurezza che imposta in automatico il rapporto, la velocità del motore e la forza frenante per ogni singola ruota ed è molto utile nelle discese su strade ghiacciate o innevate. È la dimostrazione che Toyota RAV4 è il veicolo ideale per chi vuole iniziarsi ai Suv. Senza rinunciare alla funzionalità: il grande bagagliaio ha una capacità di 547 litri, distinti in due vani superiore e inferiore. La soglia di carica alta da terra 65 cm facilita le operazioni di carico e scarico dei bagagli.

E i difetti? Qualcuno c’è, come il climatizzatore manuale per la versione d’accesso, un po’ sottotono con la personalità del veicolo, e poi perché dal secondo livello il clima è automatico e bizona. Con la quarta generazione, Toyota lancia anche il nuovo 2.0 turbodiesel da 124 CV e due ruote motrici, perfetto per le nostra voglia di vacanze estive, perché forse in inverno è preferibile orientarsi sulle due motorizzazioni con trazione 4x4: 2.0 benzina e 2.2 diesel, entrambe da 150 CV e col cambio automatico a richiesta. I prezzi partono dai 24.900 euro della versione 2.0 D-4D a gasolio da 124 CV e trazione anteriore. Costano invece più di 31.000 euro le versioni a trazione integrale. La garanzia è di 3 anni o 100.000 km.