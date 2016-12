XF Sportbrake: prove in alta quota

- L’alternativa alle grandi wagon Audi, Mercedes e Bmw arriva da Jaguar. È la, in condizioni meteo e stradali che potevano o esaltare o mettere in seria difficoltà qualsiasi campione della trazione integrale. E qui c’è la prima sorpresa, perché la, non sempre a suo agio sui terreni viscidi.

foto Ufficio stampa

Ma in suo (e nostro) soccorso sono intervenute le sospensioni pneumatiche posteriori, che oltre al comfort di marcia hanno assecondato perfettamente l’andatura, correggendo ogni sussulto della SW inglese e limitando anche il rollio. Brevetto Jaguar, queste sospensioni pneumatiche si avvalgono di una centralina elettronica che, fino a 500 volte al secondo, adatta le sospensioni alle condizioni della strada. Jaguar XF Sportbrake è una wagon dalla personalità multipla: ha un piglio sportivo e dinamico, ma sa essere anche elegante e raffinata. Ha una mole importante: 4,966 metri di lunghezza e più di 2,9 di passo, che assicurano un comfort interno degno delle migliori ammiraglie oggi sul mercato.

Fantastico il bagagliaio: 550 litri di capacità in condizioni normali, con portellone ad apertura elettrica, più il vano portasci integrato nel sedile posteriore sdoppiabile e le barre sul tetto. Il gancio di traino (smontabile se non serve) ammette rimorchi fino a 1.850 chili. Insomma l’auto ideale per molte esigenze. Quanto al design esterno, l’eleganza della XF berlina diventa qui più aggressiva e ciò è ben espresso nella coda, dov’è lo spoiler con la luce di stop a Led incorporata. Gli interni seguono di più la berlina e le sue atmosfere di grande raffinatezza. Molto comodo è il sedile di guida, forse sviluppato un po’ troppo per le grandi taglie vista l’ergonomia non proprio minimalista della plancia, dove campeggia uno splendido monitor touch screen da 7 pollici.

Le levette per cambiare marcia poste dietro il volante sono un tassello di sportività piacevole, ma in fin dei conti il cambio automatico ZF a 8 rapporti è impeccabile negli innesti e offre modalità di marcia molto varie: la S ad esempio permette una guida più sportiva, elevando il regime di cambio marcia. Il pregio maggiore dell’abitacolo è la perfetta insonorizzazione: nessun fruscio né rumore proveniente dall’esterno. Il dubbio che si insinua è però dovuto alle velocità, inevitabilmente scarse nella nostra prova altoatesina.

La mole non è un freno alla dinamicità della XF Sportbrake. Complici i motori, tutti turbodiesel molto potenti, i 1.700 kg a vuoto della SW non pesano. Il più piccolo è il 4 cilindri 2.2 da 200 CV e 450 Nm di coppia, che abbiamo testato, molto efficiente anche per lo stop/start di ultima generazione, le cui emissioni di CO2 sono di circa 130 g/km. Ma in gamma ci sono anche i V6 3.0 da 240 e 275 CV. Sospensioni a parte, la dinamica dell’auto risente positivamente del “Jaguar Drive Control”, un sistema che consente al guidatore di scegliere tra tre differenti modalità di marcia (sport, dinamica e winter).

Uno sguardo al look. La grande wagon britannica è “illuminata” dai LED: lo sono i gruppi ottici anteriori bixeno, con proiettori ad alta intensità adattativi in curva, le luci diurne e i gruppi ottici posteriori, incluse frecce e luci di stop. La versione da noi provata montava gomme invernali Pirelli Sottozero, perfette nell’assicurare grande stabilità in modalità Winter. Perché lo sterzo si demoltiplica e diventa più morbido, l’acceleratore è meno reattivo, mentre il cambio parte in seconda marcia. Per i meno esperti un consiglio: non disattivate il DSC (controllo di stabilità), l’acquisto di maggior brio non vale la candela di perdere il comfort e la sicurezza di quest’auto. Prezzi: Jaguar XF Sportbrake 2.2 parte da 50.550 euro. In fase di lancio un pacchetto da 1.000 Euro offre portellone elettrico, vano portasci e gomme Pirelli Sottozero con servizio di stoccaggio stagionale per due anni.