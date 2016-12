Porsche Boxster, pensiero stupendo

. È la nuova,, parecchio rinnovata dalla prima serie. Un gioiellino accessibile e appetibile, che nella sua categoria sbaraglia la concorrenza.che si apre e chiude elettricamente in 9 secondi e anche in marcia fino ai 50 km/h.

foto Ufficio stampa

Difficile trovarle un difetto, ma se proprio dobbiamo, togliamoci subito il dente. Chi si mette al volante della Boxster non potrà contare su una visibilità eccelsa, difetto comune a molte sportive dall’assetto basso. Soprattutto se si guida a capote chiusa, come il freddo obbliga in questa stagione. La Boxster è un’auto che vuole essere guidata a cielo aperto e in questo caso il difetto si attenua. E poi chi volesse una classica coupé Porsche di pari categoria ha la Cayman a disposizione, la Boxster è un’auto scoperta e bisogna adattarsi. Lo dimostra il frangivento, relegato ad accessorio di poche centinaia di euro ché Porsche non lo monta standard.

Ciò detto, tutto il resto è musica. E non solo perché il tipico sound del motore boxer Porsche è perfettamente riconoscibile anche sulla spider, ma perché tutto funziona a meraviglia e quella capote con cui abbiamo giocato una trentina di volte (da fermi) è perfetta nel suo meccanismo e neanche ha bisogno di un coperchio sul vano dove va a ripararsi quando aperta. Pregio di non poco conto, perché la Boxster conferma il doppio vano del bagagliaio e quei 290 litri di capacità che su un’auto del genere sono davvero un valore aggiunto importante.

La seconda generazione della spider tedesca – disponibile nelle due versioni Boxster e Boxster S – ha subito profonde rivisitazioni tecniche. Telaio e carrozzeria sono stati realizzati in gran parte in alluminio e ciò ha permesso di accrescere le dimensioni ma non il peso: il passo è più lungo di 6 cm, il parabrezza è stato avanzato di 10 cm, le carreggiate sono più larghe e poggiano su cerchi maggiorati da 18 pollici. La silhouette risulta ancora più slanciata e aerodinamica, e le prestazioni ne traggono giovamento ulteriore. Tgcom24 ha provato la versione base, che sulla carta dichiara 265 km/h di velocità, impressione sulla quale non dubitiamo dopo averne provato qualche scatto.

La nuova Boxster col cambio manuale a 6 marce accelera da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi, dato già di per sé incredibile per un’auto scoperta. E dire che la Boxster S promette di fare 5 secondi netti… Il motore 6 cilindri boxer ha cilindrata di 2,7 litri e sviluppa la bella potenza di 265 CV a 6.700 giri/minuto, per una coppia di 280 Nm costante nella fascia di regime medio-alta. Le modifiche aerodinamiche hanno favorito anche il dato sui consumi, ridotti del 15% e portati nel ciclo misto a 8,2 litri di benzina per 100 km. Certo c’è adesso la funzione Start-Stop e il sistema di recupero dell’energia in frenata. E c’è l’opzionale cambio PDK a doppia frizione e 7 marce che li abbassa ancora: 7,7 litri/100 km. Migliorando pure le performance: 5,5 secondi sullo 0-100.

Da qualche tempo acquista sempre più sostenitori la scuola di pensiero che ritiene Porsche molto “furba”. Nel senso che investe sempre più nel comfort di chi guida e nelle tecnologie user-friendly che favoriscono subito la confidenza con un’auto sportiva. Ad esempio la seconda generazione della Boxster dispone di un nuovo servosterzo elettromeccanico, di grande sensibilità. Il sedile di guida poi è più largo e ha il cuscino allungabile, addirittura si solleva per facilitare l’uscita dall’abitacolo. Lo schienale è protettivo come su una limousine, mentre la strumentazione sul cruscotto ha un design moderno e un grande schermo touch screen da 7 pollici.

Furba Porsche. Che per accontentare la clientela più sportiva mette poi a disposizione il pacchetto Sport Chrono e il Porsche Torque Vectoring (PTV) con differenziale meccanico posteriore: due accessori che rendono fruibile la spider anche in pista. Davvero interessante il prezzo della nuova Boxster: 49.884 Euro, chiavi in mano. Certo il cambio PDK costa quasi 2.900 euro, il pacchetto Sport Chrono 1.620 euro, le sospensioni attive PASM altri 1.500 euro e i freni in carboceramica 7.400 euro. Ma a conti fatti, per queste dotazioni da supercar, il prezzo finale non perde nulla della sua competitività.