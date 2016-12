Peugeot 208 1.4 HDi FAP

foto Ufficio stampa

Nella gamma della nuova 208, un’auto che cambia le tendenze in atto nel segmento B – per le sue misure più contenute – c’erano già però le collaudate motorizzazioni a gasolio. Come la 1.4 HDi, che di serie ha il filtro antiparticolato FAP, lo Start&Stop e vanta emissioni di CO2 di 99 g/km. Poi ha un’architettura “semplice”: 4 cilindri 8 valvole, per soli 68 CV di potenza. Ma in marcia non si avverte alcun gap, lo scatto è più pronto che nella versione a benzina, per via della coppia più elevata ai bassi regimi, e l’ottimo assetto su strada asseconda alla perfezione la nostra sensibilità al volante.

Nell’ultima 25 Ore di Magione, una gara di durata giocata su chi consuma meno, Peugeot ha colto il suo quarto successo di fila proprio con la 208 1.4 HDi e la sua media di 37,5 km percorsi con un litro di gasolio. E la stessa auto ha concluso pochi giorni fa, per scopi benefici, il Mongol Rally, percorrendo più di 14.000 km da Milano a Ulan Bator, capitale della Mongolia. Soddisfazioni che onorano il primato nei consumi della compatta diesel francese, “rimpicciolita” rispetto alla Peugeot 207, con sbalzi della carrozzeria inferiori e ben 7 cm di minor lunghezza e due di minor larghezza.

Questo cambio radicale nelle misure ha comportato anche l’alleggerimento di 110 kg della 208 1.4 HDi rispetto alla 207 con la stessa motorizzazione. Le nuove linee hanno inoltre migliorato la resa aerodinamica (Cx 0,29), due soluzioni che hanno contribuito al primato di efficienza della 208. Il design è comunque curato nei dettagli, molto raffinato nelle scolpiture su cofano, tetto e fiancate, mentre i paraurti sono in tinta con la carrozzeria.

Eppure la più piccola 208 ha un’abitabilità migliore della 207. Vanta 5 cm di maggior spazio alle ginocchia nei posti posteriori e i due anteriori sono tanto moderni quanto confortevoli. Molto comodo e ben sagomato il sedile di guida, necessita invece di un po’ d’abitudine il volante, più piccolo e di estrema sensibilità e richiede una presa ben salda. Presa un po’ di confidenza, troviamo però lo sterzo preciso, diretto negli inserimenti, sempre reattivo. Il cruscotto è stato un po’ “ripulito” dei troppi comandi, punta tutto sulle funzioni “touch screen” e non mancano le connettività estese, su tutte le nuove App per i-Pad, mentre lo schermo da 7” è a colori e alta definizione. Persino il bagagliaio ha accresciuto le sue capacità, con 15 litri di maggior capienza, per 311 totali.

In meno di un anno Peugeot ha venduto oltre 220 mila 208 nel mondo, il 10% di queste in Italia. La versione 1.4 HDi FAP da 68 CV con cambio manuale a 5 marce ha prezzi che partono dai 14.750 euro del primo allestimento Access. Ma le attuali promozioni Peugeot abbattono di circa 2.000 euro il listino attuale.