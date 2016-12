I tre stili di Opel Adam

- Insieme Lisbona e Opel Adam sembrano dar vita a una profezia maya. Le viuzze della capitale portoghese paiono concepite per accogliere, in un futuro diventato presente,. Ma in fondo anche sulle Avenidas più veloci che portano alla Torre di Belem la Adam è a suo agio. Una cittadina a tutto tondo, come del resto tonde sono le sue linee piene di fascino.

foto Ufficio stampa

In tanti all’inizio hanno visto la somiglianza con la Fiat 500, ma è un’impressione di primo acchito. Certo è una segmento A, è omologata per 4 posti, ha charme. Opel cavalca la tendenza in atto nel mercato delle city car: la personalizzazione estrema. Qualche numero della Adam: le combinazioni per la carrozzeria danno 61mila possibili versioni e quasi 82mila per gli interni. I cerchi disponibili sono 30 per ruote dai 15 ai 18 pollici e l’esclusivo tetto interno propone a scelta tre motivi: “Sky” con le nuvole, “Fly” con le foglie autunnali e “Go” con la bandiera a scacchi. Più lo “Starlight” illuminato da 64 LED che creano l’impressione di un cielo stellato.

Più che allestimenti, Opel propone tre stili per la sua nuova city car, ciascuno con la sua personalità: Jam, Glam e Slam. E insegue l’universo giovanile e femminile. Non sorprende allora che la Casa tedesca abbia scelto una piccola auto di segmento A per far debuttare in anteprima mondiale il sistema di infotainment “Intellilink”, che offre un supporto wireless ai nuovi smartphone con sistemi Android e Apple iOS, tramite Bluetooth e presa Usb. IntelliLink porta i contenuti dello smartphone direttamente sullo schermo a colori da 7” touch screen della Adam.

Ma torniamo al look della vettura. È simpatica, ha un’immagine che conquista. Un bel contrasto con il sobrio stile manuelino della premiere portoghese. Il frontale mette in mostra occhi sbarazzini e un bel sorriso. E chi teme che le apparenze ingannino dovrà ricredersi, perché i gruppi ottici anteriori includono le luci diurne e l’illuminazione a LED, un’assoluta novità per il segmento A. Quanto alle linee tonde, innanzitutto sono importanti per la categoria: 3,70 metri. E poi sono curate nei particolari, soprattutto l’elegante rivestimento superiore del tetto, la cui tonalità degrada gentilmente nel montante finale molto ampio, dando l’impressione di un’opzione bicolore che è invece standard nell’auto.

Minor vivacità esprime invece la coda, ma è qui che c’è un’altra grande sorpresa: la Adam integra il portabiciclette FlexFix, che può essere chiuso a chiave e può trasportare una bicicletta fino a 30 kg di peso (quindi anche una bici elettrica), e con un kit apposito anche una seconda bicicletta di 20 kg. Nessun’altra concorrente di segmento A offre tanto, e poi il sistema FlexFix non inibisce l’apertura del bagagliaio. Se da fuori la Adam sembra più grande di quel che è in realtà, dentro la vettura recupera tutte le caratteristiche della categoria. L’abitacolo è elegante, ma la seduta del posto guida non è parsa molto confortevole e ciò rafforza l’idea della donna primo target dell’auto.

La plancia ha un disegno classico, simmetrico, alquanto appariscente al centro, dov’è l’impianto radio-CD/MP3 con lo schermo e il navigatore. La strumentazione rotonda in stile cronografo è un’altra chicca, ma il cliente può davvero sbizzarrirsi nella scelta dei motivi grafici e dei contenuti. Questi sono da prima della classe: l’ESP con ausilio alle partenze in salita Hill Start è di serie su tutte le versioni, il servosterzo elettrico è rafforzato dalla modalità “City” che aumenta la servoassistenza alle velocità più basse, l’assistenza al parcheggio “Advanced Park Assist” è attivabile con un pulsante sul cruscotto ed è abbinato all’avviso di angolo cieco laterale (Side Blind Spot Alert). Gli airbag sono 6 e i due sedili posteriori hanno agganci Isofix.

Agile e maneggevole, la vettura arriva in questi giorni sul mercato italiano e non ci sarà al momento una motorizzazione diesel. Le due motorizzazioni sono 1.2 da 70 CV e 1.4 da 100 CV, entrambe con Start/Stop standard. La prima è davvero perfetta per l’uso metropolitano, vanta consumi medi sui 100 km di 5,3 litri. La forbice di prezzi di Opel Adam va da 11.750 a 15.250 euro.