La sportività di Kia Sportage R

- L’assetto da terra molto alto è proprio del modello Sportage, ma in più c’è una differente taratura delle sospensioni e le, oltre naturalmente alla. Così chi desidera un’esperienza off-road senza funambolismi può contare sul Suv medio di casa Kia, Sportage appunto, nella versione R che è la più accessoriata per l’utilizzo sportivo.

foto Tgcom24

Mitigati però dal fatto che Kia Sportage R è una versione con interni in pelle, ben accessoriata e venduta con 7 anni di garanzia. Suv medio della Casa coreana, Sportage è alla terza generazione, sicuramente la più bella e raffinata. La variante “cattiva” R ha l’ambizione di conquistare una nicchia di amanti del fuoristrada, ma è bene ribadire fin dall’inizio che il veicolo sfrutta al meglio la sua polivalenza su terreni più soft e senza grandi pendenze. Non ce ne vogliano le strade di Roma, ma è qui che l’abbiamo provato e vi ha trovato sovente il suo habitat ideale, saltellando tra sanpietrini, carreggiate non proprio lisce e buche improvvise, sempre a suo agio.

Il motore dopo tutto non eccelle dal punto di vista dinamico: un classico 2.0 turbodiesel common rail da 184 CV a 4.000 giri, cui è abbinato il cambio automatico a 6 rapporti. Ha una marcia progressiva, sviluppa la bellezza di 383 Nm di coppia massima a bassi regimi e assicura quindi sempre buone accelerazioni. Sullo sterrato può quasi azzerarsi, subire il rimbalzo del terreno accidentato sull’avantreno, ma poi riparte con vigore al primo colpo di acceleratore. Un Suv ben piantato a terra, con una buona capacità di trazione. Di serie sono i controlli elettronici di stabilità e trazione, l’assistente alle partenze in salita e il controllo della frenata in discesa. Sul veloce dichiara 200 orari di velocità, ma superati i 130 km/h fa già capolino all’interno del confortevole abitacolo un fastidioso fruscio.

Esteticamente Kia Sportage R fa sue tutte le novità – davvero radicali – che la terza generazione di Sportage ha portato con sé: grande calandra anteriore, con robusti gruppi ottici che si spingono fino al passaruota anteriore e che integrano i fendinebbia, luci diurne sono a LED. La fiancata mette in mostra grossi cerchi da 18 pollici e le barre sul tetto, un’idea di solidità che fa il paio con la zona posteriore. Qui spicca il grosso portellone e i gruppi ottici orizzontali doppiati come in un binario dai lunghi retronebbia inferiori. Il bagagliaio è da primato per un Suv medio di 4,4 metri: offre una capienza normale di 564 litri, che può salire a quasi 1.350 litri reclinando la seconda fila di sedili.

Kia Sportage R adotta un nuovo servosterzo che lo rende molto maneggevole, con raggi di sterzata di poco più di 5 metri e mezzo. Davvero al top di gamma, questa versione – prodotta in serie limitata – ha gli interni in pelle, il grande tetto elettrico panoramico, il navigatore satellitare e la telecamera posteriore per facilitare le manovre di parcheggio. A firmare l’esclusività di questa versione è poi la numerazione della serie con una targhetta collocata sul tunnel centrale, mentre un logo R rosso è posto alla destra del cruscotto, il cui design è alquanto minimalista e ha i comandi del clima un po’ scomodi da raggiungere.