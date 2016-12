Honda Civic 1.6 i-DTEC

foto Ufficio stampa

L’ultima generazione della Civic – la nona – ha debuttato circa un anno fa, ma Honda la propone da inizio 2013 nella nuova, efficientissima motorizzazione turbodiesel 1.6 i-DTEC, primo motore della serie “Earth Dreams Technology” ad essere lanciato in Europa. Cilindrata media ma performance superiori. Questo motore sviluppa 120 CV di potenza e una coppia massima di 300 Nm a 2.000 giri, valori al vertice per la categoria (siamo nel segmento C). Eppure limita le emissioni di CO2 a 94 g/km, per consumi medi di gasolio di 3,6 litri ogni 100 km. Livelli degni di un’utilitaria ibrida elettrica!

Progettato espressamente per il mercato europeo e prodotto in 500 unità al giorno, il 1.6 i-DTEC è il motore diesel più leggero della categoria e avrà sicuro successo, è più adatto dell’altra motorizzazione diesel, la 2.2 i-DTEC da 150 CV (ed emissioni di CO2 di soli 110 g/km). Il nuovo 1.6 dispone di turbocompressore Garrett di quarta generazione ed è dotato di turbina a geometria variabile. Il sistema di iniezione Bosch funziona ad alta pressione (1.800 bar) e ciò consente un gettito di carburante nella camera di combustione più rapido e meno dispersivo, garantendo prestazioni ottimali e basse emissioni. Naturalmente ha l’Idle Stop, variante Honda dello Start/Stop.

Di tutto questo su strada non ce ne accorgiamo affatto, ma le analisi post-guida parlano chiaro: con un pieno di gasolio abbiamo fatto quasi mille km e nelle condizioni d’uso più variabili. E poi è un motore silenzioso, docile, con un’inerzia ridotta, pacato nel misto lento e appena un po’ più fragoroso nelle lunghe sgroppate autostradali oltre i 130 km/h, dove il computer di bordo (funzione ECO Assist) sembra quasi che ci voglia prendere in giro nel non voler abbattere l’autonomia di marcia residua. Eppure lo scatto è impetuoso, la coppia generosissima consente accelerazioni repentine e la ripresa è quarta (e persino in quinta marcia) è un’ulteriore sorpresa positiva.

Insomma, se c’è una qualità che può definire questo nuovo 1.6 i-DTEC è l’“elasticità”: a qualsiasi regime e con qualsiasi marcia inserita, è sempre pronto. Cambio dolcissimo. Un motore modernissimo, che fa il paio col design futurista della nuova Civic, che vanta uno dei migliori Cx aerodinamici in circolazione. E all’interno i livelli di spaziosità e versatilità sono incredibili, come anche il look pure tech del quadro strumenti, con due zone di interfaccia di controllo e schermo TFT a colori. La visibilità è buona, merito dei grandi parabrezza e lunotto, un po’ offuscata forse dallo spoiler posteriore. Il volante è tutto nuovo e multifunzione, rifinito da uno strato di pelle morbidissima.

Tra le chicche, la funzione di controllo degli alzacristalli elettrici direttamente dalla chiave, un’evoluzione del sistema keyless. E il sistema di rifornimento carburante senza tappo, con dispositivo di protezione per evitare l’inserimento di benzina nei modelli diesel. E ancora l’indicatore cambio marcia, il Cruise Control, il controllo di stabilità VSA con Hill-Assist e 8 airbag, più il clima automatico bizona. Cerchi da 16 pollici per la versione Comfort e da 17” per Sport e Lifestyle. I prezzi della Civic 1.6 i-DTEC partono da 21.750 euro.