Con Citan fioriscono i city van

- Un veicolo fuori dagli schemi Mercedes Citan. Polivalente ma anche attraente nello stile, pratico ed efficiente nei consumi, ma senza rinunce allo stile Mercedes. Un esempio:, dimenticando come Citan sia una multispazio tipo Doblò o Berlingo. Categoria che fa così un balzo in avanti deciso e che Mercedes ribattezza “city van”.

foto Ufficio stampa

Dedicata al trasporto passeggeri è la versione Citan Kombi e qui le doti stradali sono quelle di un’autentica berlina o wagon Mercedes. Presenza su strada, dotazioni importanti, ci si dimentica appunto di essere a bordo di una multispazio, un veicolo pensato prima di tutto per esigenze commerciali, ma che piace a quella fascia di mercato più attenta alla funzionalità d’utilizzo e ai bassi costi di esercizio che questo tipo di veicoli assicura. Mercedes offre persino una motorizzazione con il pacchetto BlueEfficiency, che abbatte i consumi medi sui 100 km ad appena 4,3 litri di gasolio. Citan Kombi è disponibile in due livelli di equipaggiamento: Friendly e Trend, quest’ultimo persino con vivavoce Bluetooth.

Citan è una sfida, ma a Mercedes non è certo il coraggio che manca. Ha stravolto la Classa A, facendo di una monovolume una compatta sportiva, ha trasformato la CLS in una grintosa sport wagon e adesso propone quest’agguerrita multispazio, che insidierà il segmento coi suoi contenuti superiori. Le luci diurne a LED sono di serie, optional i fendinebbia. Le porte laterali scorrevoli sono pratiche e confortevoli e gli airbag standard sono 6. Quanto a qualità dinamica poi, il city van eccelle per l’adozione del controllo dinamico del veicolo “Adaptive ESP”, che integra il controllo di trazione TCS e l’antislittamento ASR.

È però la versatilità la prima dote di Citan, che si propone con tre differenti lunghezze, altezze del tetto variabili e 4 moderne motorizzazioni. Il volume di carico massimo arriva a 3.800 litri e la portata massima è di 800 kg, e così il veicolo esprime tutta la sua funzionalità per l’impiego quotidiano. All’interno spicca un grande box portaoggetti, uno scomparto tra i sedili anteriori e un comodissimo ripiano superiore a 3 scomparti che si estende per tutta la larghezza del parabrezza e con serratura! Nelle tasche delle portiere c’è posto per bottiglie da un litro e mezzo (non la solita lattina…). Facendo i conti tra gli scomparti portaoggetti, sono 77 i litri di capacità nell’abitacolo che vanno ad aggiungersi al vano bagagli.

La versione passeggeri Kombi ha dotazioni oltre il target medio di categoria. Già a partire dallo stile, con la personalità estetica di Citan caratterizzata da un grande frontale, fiancate molto robuste con cerchi da 15 pollici e la coda con un enorme lunotto. Sorprendente la qualità degli interni di questa versione passeggeri: a ciascuno dei 5 possibili occupanti è garantita la massima comodità, e per l’ambiente accogliente e per gli spazi utili a disposizione. A richiesta sono persino disponibili i sedili anteriori riscaldabili e gli alzacristalli elettrici posteriori. Il guidatore noterà l’ergonomia e l’intuitività di tutti i comandi, la strumentazione ben visibile e con l’indicatore di marcia consigliata.

Quattro le motorizzazioni. Detto dell’unica proposta a benzina, un brillante 1.2 turbo a iniezione diretta da 114 CV, i tre turbodiesel common rail prendono tutti spunto dall’efficiente motore Mercedes 1.5 di cilindrata. Un propulsore declinato in tre livelli di potenza: 75, 90 e 110 CV. E che batte ogni record di efficienza nella categoria grazie al pacchetto “BlueEfficiency”, capace di ridurre i consumi medi fino ai 4,3 litri ogni 100 chilometri. I prezzi di Citan Kombi partono da 15.000 euro, ma l’IVA e la messa su strada sono da includere.