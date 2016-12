BMW Green Tour nelle Langhe

, con tutto l’orgoglio del nostro ego civico per l’estrema sostenibilità ambientale delle nuove motorizzazioni Bmw e, infine,, peraltro a chilometro zero. Insomma, il perfetto tour auto-gastronomico quello che ci propinato il gruppo bavarese nel suo

Il gruppo commercializza oggi 30 modelli a marchio Bmw e 14 Mini con emissioni di CO2 inferiori ai 120 g/km, il livello di eccellenza per gli scarichi di biossido di carbonio. Dal 1995 al 2010 il gruppo ha ridotto le emissioni medie di gamma del 30%, soddisfacendo ampiamente le indicazioni UE e dei costruttori europei riuniti nell’ACEA. E per il 2020 l’obiettivo è un’ulteriore riduzione del 25% rispetto al livello 2008. Un esempio di strategia vincente e di saggia politica aziendale, che poggia su 4 pilastri: alimentazione ActiveHybrid (ibrida elettrica), ibrida plug-in, elettrica e per il futuro si scommette sull’idrogeno.

Il Bmw Green Tour 2012 organizzato nelle Langhe ci ha fatto conoscere questi aspetti e ci ha dato la possibilità di provare vetture tanto sportive quanto eco-sostenibili, come la Bmw 320d Touring, la ActiveHybrid 3 e la Mini Cooper SD. La prima ad esempio, col suo pacchetto di soluzioni EfficientDynamics, sviluppa 163 CV di potenza ma consuma mediamente 4,1 litri di gasolio per 100 km, limitando le emissioni di CO2 a 109 g/km.

Non meno interessante sotto il profilo del rispetto ambientale è stato il percorso culinario, che ha posto grande attenzione sulle materie prime, da ricercare tra quelle biologiche, a chilometro zero e legate alla tradizione piemontese. Nell’itinerario non è mancata una vera caccia al tartufo bianco con un cane da tartufo (trovato!) Il Green Tour è approdato poi a Pollenzo, dove ha sede l’Università di Scienze Gastronomiche, e si è concluso con la visita a un’azienda di produzione di nocciole e a un’altra che produce la Tuma di pecora a latte crudo, in un’atmosfera quasi surreale che ha il merito di seguire il metodo tradizionale.

Nel corso del Tour è stata utilizzata l’applicazione per iPhone “Eco Pro Analyser”. Consente di analizzare lo stile di guida e aiuta a risparmiare sul carburante coi suoi consigli sulle scalate di marcia superflue, le accelerazioni inutili, ecc. Vengono visualizzati in dettaglio elementi come il tempo di attivazione dello Start-Stop, le accelerazioni, con una rappresentazione grafica del percorso Eco e di quello da noi effettuato. Un’altra frontiera dell’efficienza sulla quale Bmw sta lavorando, come anche l’assistenza di guida predittiva, che dà al guidatore informazioni che questi non è grado di sapere (tipo una doppia curva, che renderebbe inutile il cambio marcia).