Sulla neve coi 4x4 Fiat

foto Ufficio stampa

Divertimento e sicurezza insieme partono dalla nuovissima Panda 4x4 alla più soft Panda Trekking, passando per Qubo Trekking e Sedici e finendo col top di gamma Freemont AWD. Una gamma pensata per affrontare in sicurezza l’inverno e rafforzabile ulteriormente col “Pack Nitro”, che sui modelli in questione include accessori come il freebox, le barre sul tetto, zaino e grafiche firmate Nitro-Fiat Free Style Team e altri accessori sportivi firmati Mopar. Show-car per la neve è poi Panda Monster Truck, le cui enormi ruote incarnano alla perfezione l’idea di divertimento invernale di “Fiat Winter Fun”.

L’auto oggi più importante nella gamma 4x4 Fiat è la nuova, terza generazione di Panda 4x4, eletta pochi giorni fa dalla rivista britannica Top Gear “Suv of the Year 2012”. È l’unica vettura di segmento A ad avere la trazione integrale e non è un caso che il suo successo splenda moltissimo lungo l’arco alpino. Fiat ha già venduto più di 4.000 Panda 4x4 e Panda Trekking, il 14% di tutte le Panda immatricolate, percentuale che sale al 50% in Svizzera e nelle zone alpine italiane e supera addirittura il 70% in Austria.

Al top della gamma si pone Fiat Freemont AWD, e per un monovolume 7 posti di grande versatilità la trazione integrale è un vero valore aggiunto. Il veicolo è disponibile nelle motorizzazioni diesel 2.0 Multijet da 170 CV e V6 3.6 benzina da 280 CV, entrambe con cambio automatico a 6 rapporti. La trazione integrale è di tipo “on demand” e favorisce la migliore aderenza in caso di fango, neve, ghiaccio, perché trasferisce alle ruote posteriori parte della trazione anteriore, normalmente usata nelle condizioni ordinarie del fondo stradale.

Molto interessante anche Qubo Trekking, che adotta il sistema di controllo della trazione Traction+. Esteticamente l’originale multispazio accentua la sua caratterizzazione con i proiettori bruniti, le modanature laterali bicolore nero/alluminio, lo scudo di protezione specifico su paraurti anteriore e posteriore, le barre longitudinali sul tetto e i cristalli posteriori oscurati. Di serie le ruote in lega da 15 pollici con pneumatici invernali M+S di misura 185/65.