Nuova Ford Fiesta 1.0 benzina

foto Ufficio stampa

Sotto sotto però ci sono tante novità tecniche di rilievo. Innanzitutto il nuovo motore 3 cilindri 1.0 benzina, un gap della vecchia Fiesta nei confronti persino di Focus e B-Max. E poi il nuovissimo servosterzo elettrico che si adatta alle condizioni di guida, le sospensioni inedite che rispondono molto bene persino con i sanpietrini, visto che Ford ha scelto Roma per la sua premiére internazionale. E ancora la frenata d’emergenza automatica “Active City Stop”, e poi il Ford Sync per l’infotainment e tante tecnologie consumer come MyKey, che permette a ciascuno di verificare il proprio stile di guida.

Due volumi molto dinamici, carrozzeria a 3 e 5 porte, compattezza racchiusa in meno di 4 metri. Ford conferma la personalità classica della Fiesta, ma gli cambia la griglia anteriore, con una forma trapezoidale molto generosa e gruppi ottici con luci diurne a LED, che creano un’immagine sofisticata, soprattutto per la carrozzeria 5 porte. I paraurti sono più robusti e il portellone ha un bel taglio sportivo. Un lavoro prezioso i progettisti Ford lo hanno fatto per gli interni, ora più raffinati, con nuovi rivestimenti in pelle per la corona del volante, uno schermo da 5 pollici a centro plancia e un riposizionamento dei comandi, a cominciare dagli alzacristalli elettrici.

La nuova Fiesta sarà disponibile a metà gennaio in 5 motorizzazioni. A benzina il piccolo 3 cilindri 1.0 sarà declinato nei due livelli di potenza da 80 CV e, ma solo in un secondo momento, 100 CV con sovralimentazione turbo. A gasolio il classico Duratorq TDCi è disponibile nei livelli da 75 e 95 CV. In più, giusto per il nostro mercato, la motorizzazione ibrida benzina/Gpl con motore 1.4 da 92 CV. Motori manco a dirlo tutti super efficienti, con emissioni di CO2 sempre sotto i 100 g/km. Non si può che parlar bene del 3 cilindri 80 CV da noi provato a Roma, molto efficiente e capace di erogare una grande coppia ai bassi regimi, una motorizzazione perfetta per l’utilizzo cittadino e per soddisfare la propria vivacità nei fuoriporta.

Entrando nel centro storico dell’Urbe la nuova Fiesta 1.0 dimostra tutte le sue qualità: è agile come poche nel segmento B, ha ridotti raggi di sterzata, è maneggevole e ha un cambio molto dolce, preciso negli innesti e che anche in frenata non obbliga a scalate repentine. Fuori città l’auto dimostra una brillantezza che è una meraviglia. È leggera, ha 80 CV e li mette a disposizione (pensiamo a cosa potrà dimostrare la 100 CV turbo), ha una verve dinamica che tutto sommato non è sconosciuta alle precedenti Fiesta. Insomma una proposta bella e interessante, i cui prezzi partono da 11.750 euro per la 3 porte e da 12.500 euro per la 5 porte.