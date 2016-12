Michelin: winter test con Classe A

foto Ufficio stampa

Vuoi la macchina – la superba nuova Classe A – vuoi le nuove coperture invernali Michelin, la prima doverosa impressione è stata quella di una sicurezza tangibile. Nessuna esitazione durante la marcia, nessuna sbavatura nei tornanti (in discesa!) e mai la sensazione di non riuscire a governare la compatta tedesca gommata Michelin. Eppure si era sotto la neve, intorno era tutto ghiaccio e l’asfalto – toccato con mano quando scesi – scivolava anche coi guanti. Segno che quando si parla di sicurezza, la responsabilità del guidatore è il primo passo ma gli pneumatici sono il secondo, il primo se guardiamo soltanto agli accessori.

Quando arriva l’inverno, in Italia si scatenano subito le polemiche sulle gomme giuste da usare se le condizioni del tempo e della strada peggiorano. Se meglio le termiche (o invernali, è lo stesso) o le catene, e nella confusione delle tante opinioni e delle troppe ordinanze si dimentica un fatto: in molte regioni italiane – dal Nord al Sud – l’obbligo di montare gli pneumatici invernali (quelli con la dicitura M+S) scatta dal 15 novembre al 15 aprile. Anche se non piove, anche se la neve tarda. Il perché è presto detto: il peggioramento del tempo e quindi delle strade può essere improvviso, non ci avverte con largo anticipo per permetterci di prenotare la visita dal gommista, acquistare le coperture e farcele montare.

Allora, se teniamo alla nostra sicurezza, che è poi anche quella degli altri utenti della strada, bene sarebbe ricorrere alle gomme invernali nel periodo di tempo indicato e quando le temperature scendono sotto i 7° C. In inverno il suolo ha un attrito inferiore, che riduce la tenuta di strada delle gomme. Quelle invernali hanno un’area di contatto più ampia e uniforme delle estive e i tasselli del battistrada favoriscono l’espulsione di neve, fango e acqua, migliorando l’aderenza e riducendo lo spazio di frenata. Sul bagnato questo si riduce mediamente del 15% se si montano pneumatici invernali rispetto agli estivi e su neve non c’è confronto: a 50 km/h la riduzione è del 50%, bastano 24 metri con le coperture invernali contro i 48 metri di quelle estive.

Per l’inverno 2012/2013 Michelin ha realizzato tre differenti gamme di pneumatici invernali. Investendo 600 milioni di euro in Ricerca & Sviluppo, ha rinnovato totalmente la gamma invernale in soli due anni. La Mercedes Classe A impegnata in Val d’Aosta montava i nuovi Alpin A4 e Pilot Alpin PA4. Gomme con tecnologia “Stabili Grip”, dove il battistrada ha le lamelle più stabili e le blocca nei trasferimenti di carico in curva, incrementando la precisione di guida. Nuove sono anche le mescole, che rendono lo pneumatico più flessibile ed efficiente (si consuma di meno alle temperature più basse).

Un cenno a parte merita la nuova Classe A, prima di un’offensiva Mercedes centrata sulle compatte. Nel 2013 le faranno compagnia altre vetture: la sportiva CLA, in primavera la variante AMG (Mercedes A 45 AMG) da 340 CV e trazione integrale 4Matic. E forse più avanti anche la 4 porte e un Suv compatto.