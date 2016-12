L’affidabilità di Astra Sports Tourer

foto Ufficio stampa

Sul mercato italiano la gamma Astra Sports Tourer può così contare su una vera coppia d’assi quanto a efficienza motori: l’altra è la 1.4 Gpl-tech a doppia alimentazione benzina/gpl, forte del turbo e di ben 140 CV di potenza. La strategia giusta per battere la crisi, perfetta per una station wagon che è sempre stata molto appetibile sia dalle famiglie che dalla platea degli agenti di commercio. La nuova motorizzazione ecoFLEX da 110 CV (ma c’è anche da 130 CV) abbatte i consumi medi a 3,7 litri sui 100 km e le emissioni di CO2 sotto i 100 g/km. Metteteci l’affidabilità e gli alti intervalli di manutenzione e l’appeal è bell’e definito.

Dal punto di vista estetico, Astra Sports Tourer ha personalità da vendere. Di serie sono i fari adattativi in curva di ultima generazione (AFL+) e illuminazione bixeno, con il fascio luminoso che si adatta automaticamente alle condizioni della strada, incluse quelle meteo. La carrozzeria ha linee grintose, dinamiche e quasi mettono in secondo piano la robustezza della fiancata. Una elegante striscia cromata nel paraurti, posta al di sotto dello spazio per la targa, aumenta l’impressione di larghezza. Il volume posteriore è il vero valore aggiunto di Astra Sports Tourer, perché offre quella funzionalità che serve, eccome, a chi dell’auto fa un uso a 360 gradi.

Il bagagliaio può arrivare fino a 1.550 litri di capacità (abbattendo la fila posteriore di sedili), per una lunghezza di carico che supera i 2,8 metri. Per una segmento C, sebbene SW, doti impressionanti. Ma non è solo una questione di spazio, perché Opel non fa mancare alla Astra Sports Tourer quelle soluzioni intelligenti che migliorano il nostro rapporto con l’automobile. Qualche esempio: il portabici integrato FlexFix, oppure il sistema di ribaltamento elettrico dei sedili posteriori (FlexFold), così che caricare e sistemare le proprie cose su Astra Sports Tourer è un piacere, proprio come guidarla.

Gli interni danno un’impressione di solidità. Sono sobri, con materiali di buona qualità e pulsanti soffici al tatto, mentre i contorni cromati esprimono un’indubbia idea di qualità e gamma alta. Ciascuno dei tre allestimenti ha poi i suoi colori e tratti distintivi, sul livello Cosmo c’è anche il climatizzatore bizona. Ma tutti i livelli hanno il volante multifunzione con comandi radio, il cruise control, e sensori pioggia e luci. Opel propone optional di grande qualità, come la telecamera posteriore che identifica lo spazio necessario e aiuta a parcheggiare, il sistema di frenata automatica e il sistema di superamento involontario della carreggiata.

Su strada Astra Sports Tourer 1.7 CDTI ecoFLEX ha una tenuta impeccabile. Merito del nuovo telaio che Opel ha progettato per tutta la gamma Astra e per le inedite sospensioni posteriori, che migliorano la stabilità in curva e riducono la tendenza al sovrasterzo che si registrava talvolta sulle vecchie station wagon Astra. Lo sterzo è preciso, come il cambio a 6 marce, per un handling complessivamente buono. Di conseguenza la sensazione di sicurezza è ottima, anche sul bagnato. Il prezzo della versione da noi provata è di 24.850 euro, ma la gamma della SW Astra parte da molto meno: 17.400 euro.