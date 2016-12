BMW Serie 7, Noblesse oblige

foto Ufficio stampa

Il restyling dell’ammiraglia BMW è fatto di dettagli, quelli che qualificano l’esclusività di un’auto di rappresentanza e la rendono distintiva. Se sembra di viaggiare su una nuvola, è perché le sospensioni pneumatiche posteriori diventano di serie. E determinano non solo la perfetta insonorizzazione dell’abitacolo e l’assenza di rollìo durante la marcia, ma anche la più rapida risposta alle sollecitazioni del manto stradale. Noblesse oblige, BMW ha creato un’auto che deve, semplicemente, incarnare la miglior impressione della tecnologia applicata all’industria motoristica. Tecnologie che, in seguito, dovranno essere adottate anche sui modelli di gamma inferiore.

Meno incisivo è il restyling di carrozzeria. La lunghezza supera sempre i 5 metri e se non basta BMW realizza anche la versione a passo lungo (molto ambita, pare, in Cina). Ritocchi estetici hanno subito i fascioni anteriori e posteriori, i proiettori anteriori a LED e il doppio rene della griglia, i retrovisori esterni con le frecce integrate. Eppure non c’è niente da fare, anche se il design compassato e le misure spropositate possono non piacere, è impossibile non voltarsi a guardare un’auto del genere quando la incrociamo in strada. Se si butta uno sguardo dentro l’abitacolo, la prima impressione è di essere catapultati all’interno della cabina di un’astronave e un po’ ci viene il timore di non essere qualificati per acquisire il “brevetto” di guida.

L’upgrade tecnologico è inevitabile, perché il settore dell’intrattenimento multimediale non se ne sta mai fermo. E così la nuova Serie 7 adotta nuovi sistemi per l’intrattenimento dei passeggeri posteriori e per la navigazione 3D con grafica dettagliata, processore velocissimo e schermo da oltre 10 pollici. Un opzionale Bang&Olufsen da 1.200 watt e 16 speakers trasforma l’abitacolo in una sala concerti. L’intera strumentazione della berlina ammiraglia tedesca è digitale e non manca il sistema di chiamata d’emergenza automatica che presto l’Unione Europea introdurrà nella dotazione standard delle autovetture. Ma nuove sono anche le luci adattative a LED, il visore notturno (Night Vision) che potenzia la visibilità di notte e rende riconoscibili persone e oggetti sulla strada anche da lunghissima distanza, impossibile a occhio nudo.

Tante le motorizzazioni della nuova Serie 7, tre a gasolio e tre a benzina. Le prime sono 730d, 740d e 750d, a 6 e 8 cilindri e biturbo. Le tre versioni a benzina sono 740i, 750i con motore V8 da 450 CV e la formidabile 760i con V12 da 544 CV e 750 Nm di coppia massima. Per tutte cambio automatico a 8 rapporti di serie e accanto alla leva di questo ci sono i tasti per selezionare le modalità di marcia e, a destra, il BMW ConnectedDrive che gestisce tutte le funzioni di bordo.

La 730d, la più amata dagli italiani, è un’auto facile da guidare, nonostante le dimensioni, ed è divertente nelle curve che abbiamo a più riprese impostato nella prova svolta nei dintorni di Todi. BMW ha voluto presentare la sua ammiraglia nella cornice esclusiva del Carapace, l’unica scultura abitabile creata dal Arnaldo Pomodoro e realizzata all’interno della Tenuta di Castelbuono in Umbria. Una cantina-scultura in cui nascono il Sagrantino e il Rosso di Montefalco.

Potenza a parte, tutte le motorizzazioni sono etichettate “EfficientDynamics”, hanno cioè un pacchetto di soluzioni che riduce consumi ed emissioni senza intaccarne la dinamicità. Inedito è ad esempio il sistema “coasting made” (come dire “veleggiare”), che sfrutta l’energia cinetica del veicolo e aumenta l’efficienza. Lo sterzo è dolcissimo, sempre molto preciso e permette una guida rilassata in ogni condizione. L’ESP è modulabile secondo la modalità di marcia preselezionata: se si viaggia in “Sport+” l’ESP tarda a inserirsi e lascia vivere al guidatore qualche brivido in più. Dopo tutto è una BMW, anche se pensata per industriali agée.

La BMW Serie 7 è disponibile anche nella versione ActiveHybrid 7 con doppia alimentazione benzina ed elettrica. Il motore 6 cilindri da 320 CV a benzina si abbina al propulsore elettrico da 40 kW. Una versione interessante, perché il suo prezzo di 95.700 euro è poco sopra gli 84.400 euro dell’entry level 730d, mentre la gamma a benzina parte dagli 88.900 euro della 740i. La motorizzazione di vertice 760i costa 142.900 euro.