Mokka, il Suv compatto di Opel

- E con Mokka sono tre.. Il modo migliore per mettersi alle spalle la crisi e guardare avanti. Tre carrozzerie molto in voga e Mokka – che Tgcom24 ha provato questa settimana – pare davvero azzeccato se la prevendita ha già raccolto decine di migliaia di ordini in tutta Europa.

foto Ufficio stampa

Mokka va incontro ai gusti degli europei (italiani in testa). La carrozzeria piace, la qualità è sorprendente e i prezzi sono accessibili, soprattutto in rapporto agli equipaggiamenti proposti di serie. Opel Mokka è un versatile crossover compatto di 4,28 metri, con assetto alto da terra e la disponibilità sia della trazione anteriore che integrale. Dimensioni e versioni 4x2 sono dunque giuste per il mercato europeo, che vuole prima di tutto auto maneggevoli, che sappiano districarsi bene in città, spaziose quanto basta ed efficienti nei consumi e nelle emissioni. La motorizzazione diesel 1.7 da 130 CV a trazione anteriore – quella da noi provata – è perfetta e costa 22.700 euro. Per la gamma a benzina serve molto meno: 18.450 euro la 1.6 da 115 CV.

Ma partiamo dal look, perché Mokka ha già le prime carte buone da giocare. Ha grinta da vendere, una calandra anteriore molto dinamica, gruppi ottici di bel disegno e con luci diurne a LED e un cofano bombato. Ancora più muscolare la fiancata, con la massiccia protezione sottoscocca e paraurti con una chiara indole off-road, mentre i cerchi in lega sono da 18 pollici sui due allestimenti di vertice Ego e Cosmo. Uno sguardo agli interni, dove il primo plauso lo conquistano i sedili anatomici, quello guida è confortevole come su una berlina di segmento D. La versione Cosmo li propone in ecopelle.

Ma il vero motivo d’orgoglio sta nel telaio tutto nuovo di Mokka, soprattutto per il retrotreno con una inedita barra di torsione tubolare con sezione a U, che ottimizza la stabilità e rende davvero facile e piacevole la guida. Opel non fa mancare niente al suo Suv compatto: di serie sono il controllo di stabilità e quello di trazione, gli ausili per le partenze in salita e per la marcia in discesa. Tutto per la massima sicurezza attiva, e ciò vale anche per le versioni 4x4, che dispongono di un sistema di trazione integrale intelligente che si attiva solo quand’è necessario, ripartendo la coppia motrice, nel caso di scarsa aderenza, fino al 50 e 50 tra i due assali.

Molto attenta ai consumi, Opel Mokka con motore 1.7 CDTI ha bisogno di appena 4,5 litri di gasolio per fare 100 km nel ciclo misto. Eppure sviluppa la bellezza di 130 CV e una coppia massima di 300 Nm, quindi di grande brillantezza, molto rapido negli scatti da ferma e progressivo nell’erogazione. Volendo c’è il cambio automatico (ma in questo caso si perde lo Start/Stop), c’è la trazione integrale, ma questa soluzione con cambio meccanico a 6 marce è a nostro avviso perfetta. Il cambio è morbido, molto preciso, e il comfort conseguente. Poco silenziosa forse, ma Mokka ha una bella stazza e qualche vibrazione si avverte salendo di giri. Dopo i 3.500 giri il rumore è decisamente secco.

Ma perché correre poi con un veicolo del genere. Opel ha riempito Mokka non solo di contenuti di sicurezza, ma anche di comfort e versatilità. Il Flex-Fix permette di trasportare fino a 3 biciclette, senza incidere sull’apertura del portellone. Il bagagliaio offre da 362 a 1.372 litri, più una ventina di vani portaoggetti all’interno dell’abitacolo. Quanto a comfort, davvero sensazionale è l’ultima variante di “Opel Eye”, la telecamera che legge i segnali stradali in lontananza e li riproduce sul monitor di bordo: se ci si abitua non si stacca più l’occhio dai suoi avvisi.