Fiat: nuova scommessa su Panda 4x4

- L’ultima volta l’avevamo lasciata in una “sciccosa” versione Glam con carrozzeria bianco perla e retrovisori esterni e maniglie delle portiere anch’essi perlati. Ma è un’indole che non si addice alla. Una praticità che è il marchio di fabbrica anche della terza generazione di Panda 4x4.

foto Ufficio stampa

Certo i tempi sono cambiati. Chi ricorda la prima Panda 4x4, a metà degli anni 80, rammenterà il look estremo, fatto di massicci parafanghi e un assetto talmente alto che faceva sentire al guidatore tutte le sconnessione dello sterrato o del sentiero di montagna. Dentro era rigida, spartana, per certi versi ruvida (ma lo erano tutte le prime Panda) e si saltellava che era una bellezza, in anni in cui la cintura di sicurezza neanche era obbligatoria. Altri tempi appunto, andavano di moda i fuoristrada duri e puri. Ma di acqua sotto i ponti ne è passata in questi 30 anni, adesso è il dominio dei Suv, dei 4x4 gentili che in automatico gestiscono la trazione e manco ci accorgiamo che quasi sempre stiamo marciando con due sole ruote motrici.

La terza generazione di Panda 4x4 segue il filone. È gentile nel look, disinvolta in città ma abile ad affrontare i più impervi fuori pista. Fiat ce l’ha fatta conoscere a Balocco, il suo circuito e banco di prova “dolce” per le caratteristiche di un’auto a quattro ruote motrici, che supera angoli d’attacco e dossi di 20 gradi. Ma andate a trovare un’altra 4x4 di segmento A e allora si capisce l’orgoglio di Fiat nel proporre la nuova Panda 4x4: agile, versatile e a 5 porte, compatta nei suoi 3,68 metri di lunghezza e con due nuove motorizzazioni molto efficienti e dotate di Start&Stop, i cui consumi medi nel ciclo misto sono di circa 4 litri e mezzo per fare 100 km.

Ma torniamo al cambiamento generazionale, perché la nuova Panda 4x4 dispone dell’evoluto sistema di trazione integrale permanente. Una soluzione “on demand”, nel senso che le 4 ruote motrici si attivano soltanto su sollecitazione del manto stradale, che “chiede” e ottiene dalla centralina elettronica la giusta distribuzione della forza motrice. La city car dispone di due differenziali e il comfort è tutt’altra cosa rispetto alle vecchie Panda 4x4. L’avantreno segue uno schema McPherson e il retrotreno ha una traversa a sei attacchi e ruote interconnesse. E così, all’interno, si sente davvero poco, il mood tipico dell’utilitaria di segmento A sembra inalterato.

Allora Fiat ha lavorato con un astuzia. Se automatica ed elettronica avvicinano troppo la “normale” Panda alla 4x4, ecco dunque le differenze di stile: il fascione di colore verde che incornicia la strumentazione è tipica della Panda 4x4, come anche il tascone portaoggetti e i rivestimenti specifici in tessuto, disponibili nelle tre tinte verde, sabbia e zucca. Il clima è di serie, come anche il controllo elettronico di stabilità. Il sedile posteriore è scorrevole e il bagagliaio offre quindi una capacità di carico che va da 225 a 260 litri, fino agli 870 litri senza i sedili posteriori.

La terza serie di Panda 4x4 è proposta o col bicilindrico TwinAir Turbo benzina di 875 cc da 85 CV o col classico 1.3 Multijet II a gasolio da 75 CV. Il primo è la novità vera, capace di sviluppare una coppia di 145 Nm, il 40% superiore al 1.2 Fire di quella versione Glam citata all’inizio. Ha poi il cambio manuale a 6 marce, mentre il Multijet ha 5 marce. Il prezzo della prima motorizzazione è di 16.950 euro, per la Multijet diesel servono 17.650 euro.

Ma nella gamma della Panda Fiat introduce anche una versione “soft” che ha chiamato Trekking, con look da fuoristrada ma trazione anteriore, arricchita però della tecnologia Traction+ che accresce la motricità su terreni a scarsa aderenza. Fiat Panda Trekking dispone degli stessi due motori della 4x4 e ha prezzi che partono da 15.200 Euro.