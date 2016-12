La BMW Serie 3 si scopre ibrida

- C’è un solo modo per superare i luoghi comuni: far parlare i fatti. Chi pensa che sportività non possa far rima con ambiente, dovrà allora fare un salto in una concessionaria BMW, per toccare con mano la. Scoprirà che le qualità dinamiche sono tutt’altro che annacquate, anzi i dati dinamici impressionano. In più c’è il rispetto ambientale.

foto Ufficio stampa

La potenza complessiva di BMW ActiveHybrid 3 è infatti di 340 CV, sviluppati all’unisono dal motore 6 cilindri in linea biturbo benzina da oltre 300 CV e da un motore elettrico da 40 kW (55 CV) alimentato da batterie agli ioni di litio. Quando viaggia soltanto il motore elettrico, l’autonomia di marcia è di soli 4 km e la velocità massima di 75 km/h. In abbinamento al motore termico, le performance sono quanto ci si aspetta da una BMW: accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi, ma i consumi medi sono di appena 5,9 litri per 100 km e le emissioni di CO2 di soli 139 g/km. Valori da utilitaria e non da berlina sportiva qual è la ActiveHybrid 3.

È proprio qui che casca l’asino: una volta si pensava che solo l’alimentazione a benzina assicurasse sincere performance sportive. Poi arrivarono i turbodiesel che oggi corrono (e vincono) a Le Mans e presto toccherà alle auto ibride, che producono scatti e riprese formidabili e le prove in pista lo appurano spesso. BMW adotta questa soluzione ibrida sulla sua auto più importante al mondo: la Serie 3. Che è la più venduta nel mondo per il brand, ha una versatilità che si spiega in varie carrozzerie ed ha sempre avuto un apogeo sportivo nelle versioni M3.

La ActiveHybrid 3 è sportiva e sensibile all’ambiente, iper-tecnologica nella propulsione ma anche nella trasmissione, visto che adotta il cambio ibrido automatico a 8 rapporti che trasferisce la potenza alle ruote posteriori e interagisce con un sistema intelligente di gestione energetica. Tra le modalità di marcia c’è quella “Eco Pro” che massimizza la resa nella marcia a basse emissioni, consentendo la ricarica della batteria soprattutto nelle fasi di rilascio e frenata della vettura. In questo caso l’elettromotore assume la funzione di generatore che alimenta la corrente elettrica, mentre durante le fasi di accelerazione l’elettromotore svolge una funzione di “boost”, incrementa cioè la potenza.

La più moderna delle BMW Serie 3 arriva sui mercati europei sfruttando il design classico e al tempo stesso sportivo della best-seller bavarese. Ci sono dettagli esclusivi, come i terminali di scarico in cromo opaco e le cornici dei cristalli laterali in alluminio satinato, ma è poca roba. Piace il fatto che BMW non le abbia fatto mancare i tre equipaggiamenti ordinari del modello, più l’opzionale pacchetto M Sport. Negli interni il climatizzatore bizona è standard, scopriamo il battitacco d’alluminio, ma seduta e comfort sono analoghi a quelli della Serie 3. Prodotta nello stabilimento di Monaco di Baviera, la BMW ActiveHybrid 3 costa 55.700 Euro.