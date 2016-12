Piccola con ambizioni da grande

foto Ufficio stampa

Perché il dubbio che si insinua è che la nuova Clio è talmente ricca, così prima auto di famiglia che il rischio, in casa Renault, è di cannibalizzare la Megane. L’impressione è che gli strateghi Renault abbiano seguito un indirizzo chiaro: in una fase in cui il gruppo sta orientando l’intera sua produzione verso il futuro elettrico, per risollevare i segmenti tradizionali occorreva un’auto fuori dalla norma, una “grande” segmento B per rilanciare le vendite. Poi, in un secondo momento si sarebbe pensato a cosa fare della Mégane. Ed ecco spiegata la quarta generazione di Renault Clio, un’auto tutta nuova: nel design degli esterni e degli interni, nelle motorizzazioni, nelle tecnologie, basti pensare al sistema R-Link che integra a centro plancia il tablet.

Ma partiamo dagli esterni. La carrozzeria è solo 5 porte, la lunghezza di 4,06 metri è la massima oggi disponibile nella categoria e il bagagliaio ha una capacità normale di 300 litri. È meno alta di prima – 1,45 metri adesso – e così l’impressione è che sia ancora più lunga. Di certo ha un’immagine slanciata, dinamica, perché il cofano motore si abbassa molto verso la sottile griglia anteriore, di disegno completamente nuovo e con bellissimi gruppi ottici che integrano le luci diurne a LED (su tutte le versioni!). La fiancata, con carreggiate più ampie di un paio di centimetri rispetto alla serie precedente, sale verso la coda in modo pronunciato e l’originale portiera posteriore accresce il senso di esclusività della vettura.

Entrando dentro, l’impressione di salire a bordo di un’auto “superiore” aumenta. A parte il tablet, con schermo da 7 pollici, è l’intero design della plancia a stupire con la sua forma ad ala d’aereo. È bene ricordare che Renault è stato il primo costruttore a offrire il navigatore di massa su tutte le sue auto, il Carminat Tom Tom a 490 euro. I sedili hanno una seduta soffice e la giusta ampiezza anche per la nostra non esile taglia, ma gli ingegneri francesi sono intervenuti anche sul volante multifunzione, con comandi più accessibili e facili da azionare. Buona la visibilità, nonostante la seduta bassa e tradizionale.

Su strada Clio IV è silenziosissima, un vero piacere per chi soffre le città assordanti. Merito dei due nuovi motori Energy che, promettono i tecnici Renault, hanno anche il merito di abbassare i livelli di consumo ed emissioni al minimo di categoria. Molto vivace l’Energy a benzina, un 3 cilindri di 900 cc con uno stacco in partenza tanto deciso quanto silenzioso e una progressione di coppia da turbodiesel. Come l’altro Energy 1.5 dCi, la cui struttura 4 cilindri è più collaudata, ma gli interventi hanno ridotto i consumi medi di gasolio fino ai 3,4 litri/100 km. Entrambi sviluppano 90 CV e assicurano lunghi intervalli di manutenzione. Volendo, ci sono in gamma anche un turbo benzina da 120 CV e un dCi da 75 CV.

Il debutto a listino della nuova Renault Clio è avvenuto lo scorso fine settimana. Tre gli allestimenti – Wave, Live, Energy – e un prezzo d’accesso di 13.500 euro. Più di quanto offra la concorrenza, non c’è dubbio, ma facendo due conti e scorrendo la lista delle dotazioni di serie, allora il discorso cambia: ESP, l’assistente per le partenze in salita, il Cruise Control, ABS con ripartitore di frenata EBD e ausilio per le frenate d’emergenza. E poi tanti accessori per personalizzare la vettura come si vuole, anche esteticamente: è possibile scegliersi la mascherina dei retrovisori esterni, i profili della calandra e del portellone del vano bagagli, i cerchi ed eventuali motivi grafici sul tetto.