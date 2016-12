L’immagine pulita di Lexus RX450h

- Sono in tanti a sminuire l’impatto delle vetture ibride sui mercati (anche numeri uno dell’industria dell’auto). Hanno argomenti validi: i volumi di vendita sono bassi, i prezzi alti e le colonnine per la ricarica non ci sono. Ma la replica a questi arriva dal gruppo Toyota, che risponde con i fatti.

foto Ufficio stampa

Segnale chiaro che il gruppo giapponese crede con convinzione nell’alimentazione elettrica, e da decenni ormai, continuando a proporre novità di prodotto. Presentato in Versilia in tutto il suo splendore, il lussuoso Lexus RX 450h è il miglior testimonial della doppia alimentazione, perché viaggia più silenzioso di un “frecciarossa”, ha la trazione integrale e consuma e inquina pochissimo, nonostante sia un “bestione” di 4,8 metri, un Suv premium che si posiziona nella fascia più alta di mercato. Tralasciando le altre motorizzazioni, Lexus ha deciso di commercializzare in Italia esclusivamente la versione ibrida 450h.

Il sistema Lexus Hybrid Drive integra un motore V6 benzina e due motori elettrici, che in tutto sviluppano 300 CV (220 kW) e consentono ottime performance dinamiche: 200 orari di velocità e 7,8 secondi l’accelerazione da 0 a 100. E dire che il peso supera di un paio di quintali le due tonnellate, ma su strada RX 450h sembra lieve come se andasse su una nuvola. Pensare poi che le emissioni di CO2 siano limitate ad appena 145 g/km fa a pugni con la massa del Suv. Il guidatore può contare su un nuovo telaio più stabile, sospensioni anteriori di alta precisione e nuove sospensioni posteriori a doppio braccio oscillante e braccio longitudinale, che contribuiscono ad una eccellente tenuta di strada.

Un grande Suv ma ecologico. La modalità EV consente la marcia esclusivamente elettrica e quindi a emissioni zero. Ma se si aumenta la velocità, il motore V6 benzina subentra ai motori elettrici, senza sbalzi, mentre a velocità di crociera e in frenata, il surplus di potenza viene recuperato e trasformato in elettricità che serve a ricaricare la batteria. Il top della sinergia tra i tre propulsori si raggiunge in accelerazione, con i due motori elettrici che coadiuvano quello a benzina per fornire la massima potenza.

Il design di Lexus RX 450h non subisce grossi cambiamenti. C’è una nuova calandra con l’originale forma a clessidra (new style del brand), e fiancate più aerodinamiche. L’aspetto più interessante è l’introduzione di una versione sportiva F Sport, che riscrive in senso dinamico la RX 450h e tra gli optional offre gli stabilizzatori attivi e le sospensioni pneumatiche regolabili elettronicamente in 4 posizioni (Hi, Normal, Lo e Loading per le operazioni di carico). Quando si affronta lo sterrato, ad esempio, la posizione Hi alza il Suv di 30 mm, abbassandolo invece di 20 mm nella posizione Lo. L’assetto della RX 450h vanta l’esclusiva funzione autolivellante, che mantiene in automatico la posizione corretta indipendentemente dal numero di occupanti o dal bagaglio a bordo.

Uno sguardo agli interni, davvero ultra-sofisticati e hi-tech. La “zona schermo” è favolosa con quello schermo LCD a colori da 8 pollici, ma il vero factotum delle funzioni di bordo è il sistema “Remote Touch”. Da citare le portiere intelligenti, che si aprono appena un sensore rileva la presenza della mano, dopo averle sbloccate a veicolo fermo. Sensori che intervengono anche per facilitare l’ingresso e l’uscita dalla RX, facendo scorrere in automatico il sedile guida di circa 50 mm all’indietro. Infine, se 9 altoparlanti ci sembrano pochi, a disposizione c’è un impianto audio Mark Levinson con 15 altoparlanti. I prezzi della nuova Lexus RX 450h partono da 59.000 euro. La versione F Sport costa 70.500 euro.