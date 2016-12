Mercedes CLS Shooting Brake

- Apoteosi dell’idea crossover.. Un crossover che mette insieme le caratteristiche non di due, ma di almeno tre carrozzerie:. Una Shooting Brake appunto, come si diceva negli anni 50 e 60 delle due volumi sportive, di sicuro un’auto che inventa qualcosa di nuovo.

foto Ufficio stampa

La prima immagine che regala la CLS Shooting Brake è quella di un felino in agguato, di un’auto sempre pronta a scattare. La dinamicità che esprime – in tutte e cinque le motorizzazioni – è strepitosa. Diciamolo subito: non è certo una wagon popolare questa che può contare su minimo due centinaia di cavalli. Ma chi potrà permettersela, sappia di poter contare sulla funzionalità propria di una grande station wagon 5 porte. Lo sguardo felino dicevamo, merito anche dei fari a LED High Performance dinamici, proposti di serie e introdotti per la prima volta al mondo proprio sulla gamma CLS. L’efficienza di più di 70 LED si abbina alla funzionalità energetica dell’ultima generazione bixeno.

Il design della CLS Shooting Brake è di quelli che non si dimenticano e che non mancheranno di catturare gli avidi occhi di quei padri di famiglia che sognano la loro station wagon ideale. I designer Mercedes, per prima cosa, hanno tolto la cornice ai montanti delle porte, slanciando ancor di più una linea che sfiora i 5 metri di lunghezza (4,956 metri). Le proporzioni sono poi quelle di un coupé: cofano allungato, fiancata alta (come già nella CLS 4 porte) e il tetto spiovente verso il portellone. Guardandola da dietro, si ha l’impressione di avere davanti una sportiva pura e non la maestosa wagon che è, con un bagagliaio da quasi 600 litri senza abbattere la seconda fila di sedili.

Un’auto di classe indiscutibile. Proprio il bagagliaio ne dà la prima impressione, rivestito com’è di moquette. Se si opta per i rivestimenti in pelle “Passion Exclusive” per gli interni, le cuciture a mano si allungano fino al rivestimento del bordo di carico del bagagliaio. A richiesta sono anche disponibili eleganti guide in alluminio sul pianale in legno designo. Altrimenti è di serie il legno di ciliegio americano, per un’immagine che richiama i ponti degli yacht. Il pianale di carico è attraversato da intarsi scuri in quercia affumicata tagliati col laser.

Se questo è il vano bagagli, c’è da chiedersi come sarà l’abitacolo. Detto fatto: Mercedes mette a disposizione 5 tonalità per i rivestimenti interni (tra cui l’esclusivo “porcellana”), 5 tipi di inserti e 3 qualità di pelle. C’è la radica marrone lucida, il frassino nero lucido, il pioppo marrone chiaro opaco. Volendo anche inserti in nero Pianoforte e quelli in carbonio griffati AMG. Ma soprattutto la CLS Shooting Brake promette un’esperienza di viaggio ultra-confortevole, silenziosa e soffice. Le sospensioni pneumatiche sull’asse posteriore sono di serie e garantiscono la costante adattabilità al manto stradale e la perfetta tenuta di strada.

La combinazione tra assetto sportivo con ammortizzatori a regolazione elettrica, sterzo parametrico elettromeccanico AMG e l’opzionale impianto frenante ceramico assicura un dinamismo ai massimi livelli. Bisogna guidarla questa vettura senza remore, per almeno 20-30 mila km l’anno. Certo è il top delle station wagon, anche per costi, e non basterà sapere che tutte e 5 le motorizzazioni dispongono del sistema Eco Start/Stop. Al lancio dei prossimi giorni, la vettura si presenta con i due turbodiesel 250 CDI da 204 CV e V6 350 CDI da 265 CV.

A benzina la gamma si compone della 350 con motore V6 da 306 CV, della 500 con motore V8 biturbo da 408 CV e la straripante AMG 63 V8 da 525 CV. Prezzi che partono da 66.000 euro per la gamma diesel e da 78.300 euro per quella a benzina.