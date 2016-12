Il favoloso apogeo della S8

foto Ufficio stampa

Per far conoscere al meglio la sua gamma S – peraltro sempre più ampia – Audi ha organizzato a Verona un evento di presentazione, con tanto di test-drive dei suoi modelli, dalle S4 alle nuove di zecca S6 berlina e Avant, passando per la S7 Sportback e finendo con la S8, da appena un mese a listino in Italia e cui Tgcom24 ha riservato un pizzico d’interesse in più. Anche perché la terza generazione di Audi S8 ha caratteristiche che la distinguono da tutte le altre Audi S. La potenza del motore V8 4.0 biturbo benzina da 520 CV supera di ben 100 CV quella del V8 4.0 di S6 e S7 Sportback.

Soprattutto la S8 conta sulla tecnologia della disattivazione dei cilindri quando non servono, che abbatte i consumi medi del 23% rispetto alla precedente S8. Questa tecnologia “cylinder on demand” si palesa bene quando si guida passeggiando, come abbiamo fatto noi per le lente curve del nostro percorso semi-turistico, perché accresce la silenziosità di marcia a livelli quasi innaturali. Sembra un’ibrida elettrica e non lo è (e dire che pure esiste la A8 Hybrid). E neanche sembra possedere 70 CV in più della precedente S8. Un’auto silenziosa e morbida, una vera ammiraglia, dalle forme forse un po’ troppo classiche ma che sa cullare i passeggeri all’interno del suo sontuoso abitacolo.

D’altronde le alternative, a chi cerca un’Audi S meno compassata, non mancano di certo: S4 berlina e Avant, con motore 3.0 TFSI da 333 CV, sono già a listino in Italia e costano 58.400 e 60.000 euro. La gamma S6 parte da 78.500 euro, ci sono le sportive S5 e S7 Sportback, adesso anche il Suv SQ5 e per il prossimo Salone di Parigi Audi ha annunciato la baby terribile S3. A ciascuno la sua Audi S insomma, tutte con cambi automatici evoluti e la trazione integrale permanente quattro.

A proposito di questa, Audi S8 dispone di un differenziale centrale autobloccante e di un differenziale sportivo al retrotreno. Quando si marcia ad andature sostenute, la coppia viene inviata prevalentemente alla ruota esterna alla curva che, di fatto, è come se “spingesse” l’auto dentro la curva. La sofficità di marcia dipende anche dalle sospensioni pneumatiche con ammortizzazione variabile, fornite di serie. Il guidatore può scegliere tra tre diversi livelli di altezza della carrozzeria dal suolo e l’assetto si abbinerà poi, in automatico, allo sterzo dinamico anch’esso di serie, capace di modificare il proprio rapporto di trasmissione e la servoassistenza in base alla velocità. Di serie Audi S8 monta cerchi in lega da 20 pollici.

Altra differenza tra S8 e le Audi S6 e S7 è nel cambio. L’ammiraglia dispone del tiptronic a 8 rapporti, un automatico classico e confortevole, più in sintonia con la personalità della vettura rispetto alla trasmissione s tronic a doppia frizione e 7 rapporti, montata sulle altre Audi S. Le performance sono da pista: 4,2 secondi l’accelerazione da 0 a 100 km/h sono un dato paranormale per una berlinona di 5,15 metri di lunghezza e cui manca un’inezia per raggiungere le due tonnellate di peso a vuoto! La coppia massima è strepitosa e ce ne rendiamo conto per la prontezza della risposta dopo ogni uscita di curva o minima accelerazione in ripresa: 650 Nm dai 1.700 ai 5.500 giri/minuto.

A valorizzare un’auto come questa sono poi gli interni, il comfort e la tecnologia user-friendly che mette a diposizione dei passeggeri. Già il pulsante d’accensione, con LED rossi che lo retroilluminano ed esaltano l’altro pulsante accanto, quello del freno di stazionamento, sono un trionfo di raffinatezza. La plancia, bassa e slanciata, è elegantemente contenuta sotto un ampio arco che incastona anche un orologio analogico classico e il grande display centrale da 7 pollici. Molto bella l’illuminazione notturna, con luci diffuse a LED e fibre ottiche che impreziosiscono l’abitacolo. Attraverso l’interfaccia MMI il guidatore può scegliere tra tre scenari luminosi (polare, avorio, rubino/polare) e regolare la luminosità per quattro zone distinte.

Comodi e sportivi sono i sedili anteriori, spaziosi e ultra-morbidi quelli posteriori, volendo si possono chiedere anche due poltrone separate per la fila posteriore. A richiesta si possono avere i sedili singoli con funzione massaggio, mentre le possibilità di regolazione dei sedili anteriori sono ben 22! Il rivestimento in pelle Valcona, il climatizzatore automatico a 4 zone e le tendine posteriori elettriche danno un’idea del livello di lusso espresso dalla Audi S8. Il cui prezzo è di 114.000 euro.