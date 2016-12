Il candore di Toyota Yaris Hybrid

. Un accostamento che non poteva essere più chiaro nel definiree prima nel fondamentale segmento B. I dettagli dell’abitacolo color blu, come il pomello del cambio o le lancette dei tachimetri, sanno di “pulizia”, di energia risparmiata, ma anche il bianco della carrozzeria risponde bene allo scopo.

foto Ufficio stampa

Tgcom24 ha avuto l’occasione di provare l’ultimo colpo di genio della Casa giapponese in fatto di sostenibilità ambientale, perché per i valori espressi in termini di innovazione e per l’accessibilità dei costi, Toyota Yaris Hybrid è davvero l’auto della svolta. Chi dice che in tempi di crisi occorre accelerare sull’innovazione, per prepararsi quando il mercato ripartirà (più o meno tutti gli economisti…) non può che applaudire gli sforzi di Toyota, che manda a listino in Italia quest’auto a doppia alimentazione benzina/elettrica a 17.500 euro. Con tre anni di garanzia. Mentre gli altri stanno a guardare…

Capiamo subito una cosa della Yaris Hybrid. Costa poco! Il prezzo è già di per sé competitivo rispetto a una buona segmento B super-accessoriata, ma i costi di esercizio marcano l’ulteriore differenza. Con la sola trazione elettrica, l’auto arriva a sviluppare una discreta potenza (circa 60 CV), consumando soltanto la carica delle batterie che alimentano il motore sincrono a magnete permanente, cioè pochi centesimi. Il motore termico di cilindrata 1.5 sviluppa invece 74 CV, ha una buona coppia massima di 111 Nm a 3.600 giri e alla fine, utilizzando i due pieni di benzina e corrente elettrica, abbatte la media consumi a 3,5 litri per fare 100 km! Limitando le emissioni di CO2 a 79 g/km (85 g/km la versione Style).

Non solo, ma adottando il cambio a variazione continua, non ha i costi che derivano dall’usura della frizione, e consuma di meno anche i freni. Le sottili differenze estetiche rispetto alla normale Yaris di terza generazione hanno ulteriormente soddisfatto i criteri di aerodinamicità, tanto da ridurre il Cx a soli 0,286. Il pacco batterie è posto sotto i sedili posteriori e non sacrifica il portabagagli, la cui capacità ordinaria è di 286 litri. Estetica dicevamo: il bianco dominante cela un po’ la particolare griglia superiore della calandra, molto sottile, “pulita” come l’intera immagine della vettura. E lo stesso vale per le luci diurne anteriori e le luci posteriori: tutte a LED. I retrovisori esterni integrano le frecce, mentre le ruote da 15 pollici sono a basso attrito e contribuiscono a ridurre i consumi.

Come le altre Yaris, anche la versione ibrida soddisfa ampiamente i criteri di versatilità e si propone soltanto in carrozzeria 5 porte. È sempre agile, reattiva, magari non brillante in ripresa ma nessun’auto ibrida pretende di esserlo. È compatta (è lunga 3,9 metri) e funzionale, con un’ottima visibilità da ogni angolo ed è offerta in tre allestimenti (Lounge, Lounge+ e Style) tutti molto ricchi, con clima bizona e il sistema “Toyota touch e go” con display da 6,1 pollici, audio con 6 altoparlanti e presa Aux e Usb, standard Bluetooth e telecamera posteriore.

Altri pregi stanno poi nel posizionamento sul mercato. Nei contenuti Yaris Hybrid è imbattibile! Altro che “white pearl”, il colore di carrozzeria esclusivo del modello (le altre Yaris non ce l’hanno). Tra le dotazioni di sicurezza, ha i controlli elettronici di stabilità e trazione (VCS e TCS), il ripartitore di frenata EBD e l’Hill Assist per le partenze in salita. Tutto di serie. Come l’abitacolo indeformabile con gabbia ad elevato assorbimento per la massima protezione in caso di impatti, più le barre anti-intrusione per le portiere. I prezzi vanno dai 17.500 euro del primo livello Lounge ai 19.400 euro di Style.