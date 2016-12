Campione di praticità

- Chiamatela Tour quando trasporta solo passeggeri, oppure Van se la carrozzeria ha le lamiere tipiche dei veicoli commerciali, o ancora “amica degli animali” se adotta il kit apposito come la recente “Pet Edition”. Fatto sta che, una multispazio versatile che sa soddisfare qualsiasi esigenza, imponendosi come

foto Ufficio stampa

Tutto nuovo, nato dalla collaborazione tra la Casa tedesca di GM e Fiat (e la somiglianza col Doblò è evidente), Opel Combo sa moltiplicare gli spazi a bordo come possono solo questo tipo di vetture. In grande ascesa le multispazio in Europa, tanto che Opel stima di vendere 4 versioni Tour per il trasporto passeggeri ogni 10 Combo (le altre 6 appartengono alle versioni commerciali Van). Merito della sua poliedricità: abitacolo per 5 o per 7 posti; passo corto di 2,75 metri o lungo di oltre 3,1; persino due altezze differenti del tetto, così da amplificare al massimo la capacità di carico del veicolo. Al top nuovo Opel Combo può trasportare una tonnellata di peso!

Una famiglia con minori pretese può sempre contare sulla versione Combo Tour 5 posti che vanta una portata massima di 800 kg e una capacità di 3.200 litri. Con il valore aggiunto delle porte posteriori scorrevoli di serie, mentre per il bagagliaio si può optare per il portellone o per le due porte a battente. Difficile che un Suv o un monovolume sia in grado di offrirvi di più. E poi l’abitacolo è una vera sorpresa: moderno, con comandi ergonomici, una quantità smisurata di vani portaoggetti e persino mensole molto funzionali e dotazioni sofisticate come il piantone dello sterzo regolabile sia in altezza che in inclinazione e il fissaggio Isofix per i seggiolini bimbi.

La gamma motori conferma tutta la versatilità del modello. Ampia la scelta tra 4 unità diesel, una a benzina e una ibrida benzina/metano, tutte con Start/Stop di serie e i diesel con filtro antiparticolato. Dalla partnership con Fiat arriva anche il motore best-seller 1.3 CDTI da 90 CV (il Multijet), eccellente nei consumi sotto i 5 litri per 100 km. Non mancano versioni più potenti da 105 e 135 CV, mentre a benzina c’è il 1.4 da 95 CV. Opel conta molto anche sulla versione 1.4 ecoM Turbo a metano, forte di 120 CV, elevatissima efficienza e l’ottima considerazione che il mercato italiano riserva ai carburanti alternativi.

Altra nota di merito è l’intervallo lungo tra un tagliando e l’altro: 30.000 km per le versioni benzina e metano, 35.000 per i diesel! I costi di esercizio sono così limitati all’osso e la cosa ovviamente rafforza l’economicità del veicolo. I prezzi partono da 14.700 euro per la versione passeggeri Tour, offerta in promozione estiva da Opel.