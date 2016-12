La compatta leader è BMW

- Una leadership ha bisogno di confermarsi. Non è facile, è un po’ come rivincere un oro olimpico a distanza di 4 anni, ma BMW certo non ci sta a veder sfilare alla Serie 1 il trono di compatta premium più venduta al mondo. E per rintuzzare l’attacco delle nuove Mercedes Classe A e Audi A3 (in arrivo proprio in queste settimane),, senza pregiudicarne la coerenza stilistica.

foto Ufficio stampa

BMW ha deciso di investire molto sulla Serie 1, che propone oggi con nuove motorizzazioni, la prima volta della trazione integrale xDrive, la seconda generazione della carrozzeria 3 porte e un cambio automatico a 8 rapporti rivoluzionario, proposto in alternativa al cambio manuale a 6 marce su tutte le motorizzazioni, eccezion fatta per la base benzina 114i e la base diesel 116d. Abbiamo messo alla frusta proprio queste due, perché sono in grado di riportare fedelmente la dinamicità di casa BMW, ma in più hanno quell’accessibilità che piace a un mercato come il nostro. Anche perché la Serie 1 è probabilmente l’auto più giovanile dell’intera gamma BMW.

Le linee sanno cogliere bene quest’aspetto per la robustezza delle fiancate, l’ampiezza delle carreggiate e per lo slancio dei due volumi verso la parte anteriore. L’immagine è possente, ma non priva di eleganza, vista l’estensione della carrozzeria fin verso i 4,3 metri. Un’auto esuberante già col 1.4 da “soli” 102 CV, il cui scatto regala subito emozione e una ripresa fluida. Dote ancor più accentuata nella motorizzazione diesel 1.6 da 116 CV, che sviluppa una coppia massima di 260 Nm a regimi bassissimi e l’accelerazione immediata è ancora più evidente, anche per il colpo di coda che si avverte netto sulle auto a trazione posteriore. Una versione che BMW ha reso superlativa col pacchetto “EfficientDynamics”, le cui soluzioni eco-sostenibili abbattono i consumi medi fino a 3,8 litri/100 km e le emissioni di CO2 ad appena 99 g/km. Chi volesse di più, sa di poter contare su versioni potentissime, fino alla fuoriclasse M135 da 325 CV.

In effetti le doti della Serie 1 sono le solite note in casa BMW: assetto basso e feeling di guida maggiore; la trazione posteriore che predilige il retrotreno nella distribuzione dei pesi, sia nella marcia confortevole che in quella di maggior spinta. Eppure la guida è sempre confortevole: la Serie 1 non sembra mai risentire di pestate sull’acceleratore o di frenate all’ultimo. Pare controllare tutto a dispetto del più insensibile dei guidatori. Come optional propone persino lo sterzo variabile sportivo che regola la rigidità dello sterzo in base alla velocità. Non mancano invece nella dotazione standard i controlli elettronici di stabilità e trazione (DSC e DTC), il freno attivo del differenziale per l’asse posteriore (ADB Sport), i fari adattativi ad alta intensità.

L’abitacolo è in sintonia con quanto BMW ci ha abituati. Sono in molti – diciamolo subito – a storcere un po’ il naso davanti agli interni così essenziali, un po’ spartani e spesso coi toni grigi dominanti. Ma il tutto rispecchia la filosofia minimalista del design BMW, che alleggerendo l’impronta sugli interni accentua il carattere sportivo dei suoi modelli. Essenziale è poi la presenza dei comandi interni, non certo lo sono i contenuti tecnologici. I comandi dell’iDrive che – con una sola manopola – consentono di gestire un campo di servizi di infomobilità senza eguali, ultimi quella della connettività in rete, 10 anni fa erano spesso criticati, mentre oggi sono elogiati e copiati da tutti gli altri costruttori. Segno che BMW ha avuto ragione anche in questo caso.

E poi l’ambiente è confortevole e decisamente spazioso. Chi siede dietro sta comodo come sulla berlina Serie 3, il posto guida è senza dubbio premium e anche il bagagliaio da 360 litri è ottimo. Volendo ci sono tanti pacchetti per personalizzare la Serie 1, da quello Sport Line all’Urban Line. A novembre debutteranno poi le prime Serie 1 a trazione integrale. I prezzi della nuova BMW 114i 5 porte partono da 23.800 euro, la BMW 116d da 25.950. Con il significativo valore aggiunto della promozione in corso, che include 4 anni di assicurazione furto e incendio e manutenzione per 4 anni/200.000 km.