Citroen C1, elogio del piccolo

foto Ufficio stampa

Sì perché la linea DS non è soltanto una nuova e originale gamma di prodotti in casa Citroen, ma è anche un insieme di soluzioni stilistiche che, all’occorrenza, possono traslocare sui modelli più tradizionali della marca francese. La nuova C1, ad esempio, accoglie quelle due eleganti strisce di LED verticali che scendono sotto i grandi fari anteriori, collocati in posizione molto alta verso il cofano. Nuova è pure la calandra, per un’immagine complessiva della zona anteriore che acquista maggior personalità, confermata poi dai cerchi in lega da 14 pollici. Citroen C1 è lunga appena 3,44 metri, ma nasconde davvero bene le sue misure.

Una prima conseguenza è nel raggio di sterzata: fantastico! La city car francese – provata da Tgcom24 nella versione 5 porte – non teme di girare con un’unica svolta in stradine strette. Poco più di 9 metri per completare il diametro di sterzata! È agile, leggera, facile da guidare, come del resto anche la precedente serie del modello. Certo le note dolenti si trovano all’interno, e non solo per la ridotta spaziosità degli ambienti, ma è bene rammentare sempre che un’auto di questa categoria offre il giusto compromesso tra esigenze di mobilità e costi di esercizio contenuti. Il bagagliaio offre il minimo indispensabile, non sperate di superare la prova passeggino, e all’interno il vano del cruscotto è aperto, spazioso giusto il necessario.

Da segnalare però la sofficità dei sedili anteriori, un misto di pelle e tessuto morbido e confortevole, anche per le imbottiture giuste sullo schienale. Sedili che integrano i poggiatesta. Confermato il design dei tachimetri, con il contagiri staccato alla sinistra: ci si abitua presto. Confermate anche le due macchinose leve del clima e della ventilazione a centro plancia, una soluzione che non ci piace per niente, mentre naturale e comoda è la posizione della leva del cambio a 5 marce. La visibilità dal posto guida è buona, eccezion fatta forse per la vista 3/4 posteriore, ma un peccato è anche il fatto di non poter aprire il finestrino destro anteriore dal posto guida.

Parlavamo di compromessi prima. E allora diamo uno sguardo all’economicità dell’auto, perché qui c’è la prima stoccata vincente della nuova Citroen C1: abbiamo speso 37 euro di benzina per fare il pieno di benzina (d’accordo c’era una tacchetta abbondante), ma poi quel serbatoio pieno ci ha permesso di fare 400 km circa, tutti in città, e Milano si sa non si risparmia nel proporci continui stop and go. Citroen ha optato per la motorizzazione unica: la classica 3 cilindri 1.0 da 68 CV, che dichiara 4,3 litri per 100 km nel percorso misto. Scatto più che buono (l’auto è leggerissima), riprese che si rivelano una sorpresa, emissioni di CO2 che scendono a 99 g/km.

La nostra vettura aveva l’ESP, ma è un optional. A listino la nuova Citroen C1 5 porte nel primo allestimento Attractive costa 9.800 euro, ma in corso c’è la promozione per le vetture in pronta consegna che abbatte il prezzo a 8.500 euro (7.950 euro per la 3 porte) e col valore aggiunto della garanzia estesa a 5 anni. Scusate se è poco!