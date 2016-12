Nuova Kia Cee’d 5 porte

foto Ufficio stampa

Ha bella personalità la nuova Cee’d: è slanciata come una berlina, ma ha una carrozzeria a 5 porte più funzionale e in sintonia coi gusti europei. Nuovo è il frontale e i gruppi ottici. Kia ha seguito con molta attenzione gli sviluppi del segmento C nel Vecchio Continente e ha confezionato un’auto su misura per questo mercato. Il design è nato nel Centro Stile tedesco di Kia, la produzione è in Slovacchia, e pur condividendo molte parti con la “gemella” Hyundai i30, si distingue per il carattere più aggressivo e dinamico delle linee. Che aumentano di 5 cm rispetto alla precedente Cee’d, fino agli attuali 4,31 metri e superando la Golf, tuttora punto di riferimento per tutti i costruttori concorrenti.

Ma la nuova Cee’d ha anche un assetto più basso rispetto alla prima serie e carreggiate più ampie, soprattutto al retrotreno, per una stabilità di marcia che diventa davvero la risorsa inaspettata della media coreana. Che non manca di brillantezza, con uno scatto da far invidia a una sportiva (da 0 a 100 km/h in 9,9 secondi), anche perché abbiamo compiuto il test sulla motorizzazione 1.6 GDI a iniezione diretta di benzina da 135 CV, nuova di zecca e capace ora di elevare l’offerta a benzina (l’altro benzina è un 1.4 da 100 CV). Una motorizzazione progressiva nell’erogazione di potenza, molto fluida, in grado di sostenere buone velocità medie con un’ottima silenziosità all’interno dell’abitacolo.

Kia ha curato molto l’aerodinamica, disegnando lo spoiler posteriore e il profilo dei retrovisori esterni tenendo conto della resistenza dell’aria. Anche il parabrezza è adesso più incurvato (e piace di più) e alla fine il Cx è stato migliorato fino al valore di 0,30. Altra qualità è la maneggevolezza: Cee’d è più lunga della media di categoria, ha un bel passo di 2,65 metri, eppure riesce a completare il raggio di sterzata in appena 10,34 metri! A richiesta Kia mette a disposizione anche un sistema di guida con tre modalità di marcia a scelta: comfort, normal e sport.

Qualche appunto occorre invece farlo sugli interni. Intendiamoci i sedili sono comodi e accoglienti e la nostra versione aveva anche l’opzionale regolazione elettrica con tre posizioni di memoria registrabili. L’impatto estetico del colore nero prevalente non è però dei migliori, sembra restringere gli spazi e il gran numero di pulsanti in plancia fa il resto. Occorrerebbe una semplificazione. Tanti i vani portaoggetti e discreta la dotazione multimediale, con un monitor di bordo di facile lettura e un sistema audio base con 6 altoparlanti e con tutte le prese Aux e Usb necessarie e vivavoce Bluetooth incluso. Capiente il bagagliaio da 380 litri e alta la dotazione di serie (come ci hanno abituato i coreani), con 6 airbag, ESP e Hill Assist, controllo di trazione TCS e sensori di parcheggio.

Tornando alla versione provata, va aggiunto che il motore 1.6 GDI è efficiente e sa anche essere confortevole. Consuma poco per esprimere al massimo 135 CV, servono circa 6 litri di benzina per fare 100 km nel ciclo misto. È chiaro poi che nella gamma Cee’d ci sono versioni diesel più risparmiose – 1.6 da 110 e 128 CV – ma un’auto europea come questa guarda oltre gli angusti confini italiani e i motori benzina, altrove in Europa, sono ancora preferiti su questo tipo di auto. Confortevole il 1.6 GDI lo è poi per la possibilità di abbinarvi il cambio automatico a doppia frizione DCT, il primo del genere montato su un’auto coreana.

In marcia la Cee’d gratifica. Vabbè che la “nostra” versione disponeva di Cruise control e limitatore di velocità, delle tre modalità dinamiche a scelta, dei cerchi da 17 pollici e di accessori di pregio come il climatizzatore bizona e i fari con funzione cornering in curva. Il prezzo di Kia Cee’d 1.6 GDI è di 20.650 euro nel livello Class e di 22.150 euro in quello Platinum, i due allestimenti top dei quattro a listino. Visti i contenuti, un’offerta interessante, come del resto lo è l’intero listino che parte dai 16.400 euro del 1.4 benzina nel primo allestimento.