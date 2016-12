Mercedes rinnova il Suv GLK

foto Ufficio stampa

Non meno interessante è la nuova strategia mirata di Mercedes, che in un mercato quale quello italiano punta – diremmo in modo intelligente – su una gamma motori efficiente e quasi interamente a gasolio: 6 su 7 le proposte diesel (a benzina solo la GLK 350 con V6 da 306 CV). Abbiamo provato la versione CDI 250 CDI BlueTec 4Matic, una delle motorizzazioni più nuove della gamma. Molto efficiente e brillante, questo 4 cilindri di 2.143 cc sviluppa 204 CV di potenza e una straripante coppia massima di 500 Nm già a 1.600 giri, staccando 8 secondi netti nello scatto da 0 a 100 e raggiungendo i 210 km/h di velocità. La gamma BlueTec è nuova su Mercedes GLK, con la CDI 250 c’è anche la più piccola CDI 220 da 170 CV e in entrambi i casi i consumi medi si attestano sui 6,1 litri/100 km.

Ma torniamo al design. Mercedes GLK ha ora un design senz’altro più curato, per certi versi ingentilito. Il disegno dei gruppi ottici è ora più attraente e integra le luci diurne a LED, sulla coda spicca lo spoiler che si estende per tutta la larghezza del lunotto e nuovi sono il paraurti posteriore e gli scarichi trapezoidali. La visione globale conferma però le forme squadrate del Suv, quelle un po’ spigolose che perlopiù piacciono ai fans dei fuoristrada puri (tipo Mercedes Classe G per intenderci). I designer di GLK non hanno voluto stravolgere il concetto, semmai l’hanno rafforzato con i grossi cerchi da 19 pollici e la protezione cromata del sottoscocca.

Sicuramente più arditi sono stati gli interventi all’interno. Il nuovo volante multifunzione, la leva del cambio 7G-Tronic (di serie come su tutti i modelli 4Matic a trazione integrale) vicino allo sterzo, l’Attention Assist qualificano il prestigio del Suv. Come fa del resto anche il disegno tutto nuovo della plancia, che cita le favolose Mercedes SL e SLS per le bocchette d’aerazione circolari. Inediti sono vari rivestimenti dei sedili, anche in pelle, ed è stata poi adottata una specifica illuminazione soffusa a LED per i vari ambienti dell’abitacolo. Critica doverosa invece per l’innaturale posizione della leva di stazionamento alla sinistra del piantone di sterzo.

Sedendo al posto guida e cercando la prima confidenza, si nota subito un pregio: Mercedes GLK ha una visibilità ottima. Tutti gli angoli sono ben raggiungibili dall’occhio e dire che le manovre di parcheggio sono ben supportate dal perfetto sistema elettronico (ParkAssist). È un segno della guidabilità del Suv, ben sintetizzata nello sterzo con il nuovo sistema di servoassistenza elettromeccanica. Questo si avvale di un rapporto di trasmissione variabile, che rende il comando sempre più diretto man mano che l’angolo di sterzata aumenta, così da aumentare il feeling di guida e la maneggevolezza del veicolo. Al comfort va aggiunta la sicurezza: GLK vanta, tra l’altro, lo “Steer Control” che aiuta il guidatore nelle condizioni di marcia instabili, inducendolo a controsterzare nella giusta direzione grazie a una vibrazione percepibile sul volante.

Frenate supportate dall’elettronica, come la stabilità e la trazione, sono il corredo naturale di queste vetture premium. Ci piace invece segnalare il sistema di sospensioni selettive “Agility Control”, che controllano l’azione dell’ammortizzatore e lo adattano al percorso. In Italia la nuova Mercedes GLK è disponibile nei due livelli Sport e Premium, distinti anche esteticamente tra loro. La gamma parte da un prezzo di 35.730 euro per la CDI 200 a due ruote motrici, mentre la “nostra” 250 CDI BlueTec 4Motion ne costa 46.300 nella versione Sport. Per l’allestimento Premium, che include il pacchetto AMG, occorre aggiungere circa 8.000 euro.